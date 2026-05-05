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國內壽險公司競推分紅保單，包括法國巴黎人壽、英國保誠人壽及富邦人壽也陸續公布最新紅利公告，其中保誠人壽2026年過去13年皆維持在100%中分紅以上，2026年分紅帳戶報酬持續穩健，部分保單分紅更達120%；富邦人壽2026年紅利分配，最高達115%最可能紅利金額水準，整體分紅保單已連續14年紅利實現率皆達100%以上水準；法國巴黎人壽也首度對外公告分紅保單的紅利實現率，這次分紅年度均達成100%以上、最高達105%的紅利實現率水準。分紅保單的「紅利實現率」是指當年度實際發放紅利金額（保額）與最可能紅利金額（保額）的比例。分紅保單的紅利來源主要來自公司經營分紅保單的利潤，公司依實際經營結果進行評估，並考量可持續性（清償能力）、可負擔性與平穩性原則，決定年度紅利金額與實現率。不過，保單紅利並非保證給付，保戶在評估時，仍應回歸自身保障需求、財務規劃目標與風險承受度。法巴人壽自2023年底正式開賣分紅保單以來，持續擴大分紅保單商品線，至今已累計推出7張分紅保單。隨著分紅保險業務逐步累積，法巴人壽也在5月1日首度對外公告分紅保單的紅利實現率。法巴人壽這次公告涵蓋4張分紅保單，在這次分紅年度均達成100%以上、最高達105%的紅利實現率水準，相關紅利將依各保單條款分配與給付。總經理黃宥甄指出，自推出分紅保單以來，持續完善商品組合與管理機制，陸續推出涵蓋新台幣與外幣計價的分紅保單，滿足不同客群對保障、累積與穩健分配的多元需求。在保戶可獲得的紅利為可分配紅利的85%商品設計下，這次首度公告4張分紅保單的紅利實現率最高達到105%，展現法巴人壽分紅保單在穩健經營及風險控管下的實際成果。保誠人壽也宣布，董事會已核准2026年紅利宣告，過去13年所銷售的分紅保單，皆維持在100%中分紅以上的優異水準；2025年全球經濟成長動能趨緩且有諸多政治不確定性，但受益於貨幣政策轉趨寬鬆及科技創新需求等正面因素，股債市價格普遍收高，加上保誠人壽持續紀律性的控管匯率等風險，分紅帳戶報酬持續穩健，部分保單的分紅更達120%。保誠人壽強調，2026年接軌台灣新會計制度IFRS17後，保誠人壽淨值比仍維持在高於監理要求的水準，展現穩健的經營能力並支持長期發展；同時，在台灣新一代清償能力制度下，面對更嚴謹的資本與風險衡量標準，保誠人壽資本適足率亦遠高於監理要求的100%水準，充分展現雄厚資本、高度財務韌性與成熟風險管理能力，並以穩健財務落實守護客戶的承諾。此外，保誠人壽每年的實際紅利分配，除了反映過去各項營運績效所累積的盈餘外，亦需考慮未來長期的可能營運績效，以長期平穩的紅利分配政策，確保未來年度的保單紅利水準合乎平穩性原則，以謹慎投資及達成長期穩定分紅為目標，以實現保險在守護及防範風險的價值。面對全球經濟環境變化快速、金融市場波動加劇，富邦人壽2025年稅後淨利新台幣(以下同)626.5億元，獲利表現穩居業界之首，穩健經營與長期投資實力 展現在分紅保單帳戶經營績效上，分紅商品2026年紅利分配，最高達115%最可能紅利金額水準，整體分紅保單已連續14年紅利實現率皆達100%以上水準。富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，分紅保單紅利來源包含死差、費差及利差，其中尤以投資利差表現為關鍵。富邦人壽長期秉持審慎嚴謹的資產配置策略，搭配專業投資團隊操作，在有效控制風險的前提下提升整體投資效益，並透過每年一次的紅利宣告機制，讓保戶無須頻繁關注市場短期波動，也能參與保險公司長期穩健經營所累積的分紅保單成果。富邦人壽進一步指出，分紅保單每年的紅利實現率，除反映各項營運績效外，也須兼顧長期營運平穩性原則，確保未來紅利水準具備延續性。2025年歷經川普關稅風暴、地緣政治與戰爭等不確定性因素，所幸全球股市經歷震盪後快速反彈，受益於投資績效得宜，分紅保單帳戶表現穩健，使富邦人壽連續14年旗下分紅保單的紅利實現率皆達100%最可能紅利金額以上，部分分紅保單年度紅利更達115%最可能紅利金額，充分展現公司穩健的財務操作能力與高度抗風險韌性。富邦人壽表示目前市面上銷售中的分紅保單商品超過30檔，涵蓋保障型（資產傳承型）及儲蓄型（退休金流型），並提供以新台幣及美元計價的分紅保單，繳費年期則包括短、中、長多種年期，而今年截至3月底，富邦人壽分紅保單年成長近3成，累計前3月銷售FYP超過250億元。