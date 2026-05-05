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台灣股票基金共 129檔，今年以來多達120檔報酬率超越台股34.7%的漲幅，其中更有107檔報酬率突破50%，表現相當亮眼。

台股5月首個交易日創下史上單日最大漲點，指數重新站上4萬點，氣勢如虹，基金表現也跟著強漲！根據資料顯示，台股股票基金共129檔，今年以來高達120檔報酬率超越台股34.7%的漲幅，其中更有107檔報酬率突破50%，可見除了股票之外，基金也是市場中的另一大熱門焦點。根據理柏環球資料顯示，鉅亨買基金總經理張榮仁指出，主動式基金之所以能持續勝出，關鍵在基金管理團隊具備長期研究、產業追蹤與企業拜訪能力，能在市場震盪中提前掌握趨勢，透過精準選股創造超額報酬。而這波台股大漲後，許多投資人最常問的是「現在是否該獲利了結？」他認為，若只看指數漲幅，確實容易產生疑慮，但若同時觀察出口、企業獲利與AI算力需求三大關鍵數據，就會發現這波上漲並非單純資金行情，而是產業景氣與企業基本面同步改善，市場仍有續航條件。根據鉅亨買基金內部模型預估，今年台灣經濟成長率在基本情境下約7.5%，上市櫃企業獲利成長約22%。若出口動能延續、AI投資需求續強，樂觀情境下，台灣經濟成長率可望達8.6%，企業獲利成長更有機會上看25%至30%。張榮仁指出，企業獲利持續提升，將成為支撐台股中長期走勢的重要力量。進一步觀察經濟結構，台灣此波成長關鍵來自淨出口強勁擴張。去年下半年起，淨出口貢獻明顯放大，第四季單季經濟成長率逼近12%。今年第一季出口年增率累計達51.1%，3月單月更衝上61.8%，製造業採購經理人指數也連續六個月站穩擴張區間，他表示，這代表訂單持續進來，出口動能並非短線煙火，而是真實需求推動。而需求核心正是全球AI浪潮。張榮仁分析，近期高階GPU租金回升，代表AI算力需求仍供不應求；企業端導入AI工具速度也明顯加快，顯示AI已從題材走向實際應用。台灣在先進製程、AI伺服器、散熱、電源、PCB與高速傳輸零組件具全球關鍵地位，只要全球雲端業者持續擴建AI基礎建設，台灣供應鏈訂單能見度仍高。張榮仁強調，