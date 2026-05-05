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▲安海瑟薇（如圖）在今夏大片《奧德賽》中苦等出外打仗的丈夫麥特戴蒙回家，自己也面對許多求婚者來逼迫改嫁，有精彩內心戲。（圖／UIP提供）

▲莎莉賽隆（右）在《奧德賽》和麥特戴蒙（左）再度合作，兩人自從多年前在《重返榮耀》配成銀幕情侶後就一直是朋友。（圖／翻攝自 環球影片官方頻道）

暑假超級巨片之一《奧德賽》最新預告出爐！票房名導克里斯多夫諾蘭首度將古希臘史詩搬上銀幕，男主角麥特戴蒙面對等他回家的妻子安海瑟薇，與把他禁錮7年的女神莎莉賽隆，愛恨情仇扣人心弦，而安海瑟薇在家中苦等丈夫回歸的幾年之間，也有羅伯派汀森等求婚者想要她改嫁。除了史詩該有的大場面之外，巨星們的感情糾葛對手戲，也是全片一大看點，不少影迷已在熱切期待。《奧德賽》將於7月17日於全球各地上映，預告中除了海陸兩種不同類型的大戰場面，就以人物角色的關係最吸引人。麥特戴蒙扮演的奧德賽，參加特洛伊戰爭後，輾轉流落各地，想要回家和妻子團聚，卻沒有想到戰爭打了10年才結束，戰爭結束後又流浪了10年才回到家，這之中光是被海之女神軟禁在島上就有7年。麥特戴蒙這一回夾在安海瑟薇與莎莉賽隆兩位銀幕女神之間，應讓不少男性觀眾羨慕，而兩人剛好都跟他曾經合作，再度攜手也有很多感觸。莎莉賽隆扮演的女神利用各種手段想讓麥特戴蒙變成自己的丈夫，哪知道他還是想要回妻子安海瑟薇的身邊。莎莉早在26年前《重返榮耀》就和麥特配成銀幕情侶，自此成為好朋友，莎莉透露在《奧德賽》裡只和麥特有對手戲，是片中的一小部分，可是彼此都很開心能再攜手，她在片中將使出何種手段迷惑麥特？頗值得觀眾期待。安海瑟薇則會周旋在一心掛念的丈夫麥特，和想要逼她改嫁的羅伯派汀森之間，也有不少精彩的好戲。人氣旺、受到觀眾喜愛的「蜘蛛人情侶」千黛亞與湯姆霍蘭德，則分別扮演雅典娜女神，以及男主角的兒子，雅典娜身為主角的守護神，用許多方法幫他返鄉，也助他兒子順利跟他重逢，兩人也都是片中很重要的角色，雖然都是第一次跟諾蘭結緣，卻得到很不錯的發揮機會，演藝行情有望更上一層樓。諾蘭對於「實拍」的著迷，讓廣大粉絲好奇《奧德賽》裡的奇幻部分如何呈現逼真的視效？他也再次用IMAX來拍攝這部史詩巨片，萬千影迷都在期待7月中能早點來臨，可以透過巨大的銀幕欣賞諾蘭呈現的壯闊場面，感受到全新的震撼。