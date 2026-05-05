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▲海巡署南部分署舉行新任分署長布達及宣誓儀式，新任分署長蔡順元(左)由海巡署署長張忠龍(右)見證下，完成宣誓。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海巡署署長張忠龍致詞。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海巡署南部分署新任分署長蔡順元將遵循海巡署的政策方向，秉持以往的工作熱忱，凡事以身作則，力求無縫接軌，並致力於加強南部海域的安全監控和防範工作。(圖／海巡署南部分署提供)

海洋委員會海巡署南部分署於今(5)日上午，在該分署興達港海巡基地禮堂，舉行新任分署長布達及宣誓儀式，由海巡署署長張忠龍將印信交給新任分署長蔡順元，完成布達，蔡順元將遵循海巡署的政策方向，秉持以往的工作熱忱，凡事以身作則，力求無縫接軌，並致力於加強南部海域的安全監控和防範工作。海巡署南部分署新任分署長布達及宣誓儀式，是由海巡署署長張忠龍主持，有海巡之友總會南部分會會長王文成及顧問團、轄屬巡防區指揮部及所屬岸、海巡隊、查緝隊等單位代表及南部分署所屬同仁共同與會見證下，由海巡署署長張忠龍將印信交給新任分署長蔡順元，完成布達。海巡署署長張忠龍表示，新任南部分署分署長蔡順元，為陸軍官校82年班、國防大學戰爭學院103年班、義守大學碩士，歷任海巡署教育訓練測考中心主任、東部分署分署長及海巡署督察組組長等重要職務，在任內均展現專業、敬業的工作態度，尤其對內能凝聚同仁士氣，率領團隊完成任務，期許他能帶領南部分署承先啟後，再創佳績。卸任南部分署分署長鳳運昇，畢業於政治作戰學院85年班、國防大學戰爭學院104年班，曾任教育訓練測考中心主任、東南沙分署副分署長及主任秘書、南沙指揮部指揮官、海巡署第13巡防區指揮部主任等職務，歷練完整，品德操守良好，學識能力俱佳，此次經上級長官賞識，調任海巡署後勤組組長。張忠龍指出，此次海巡署南部分署分署長職務調整，期能借重其長才，持衡推動各項查緝及海洋資源保育工作，鞏固南部地區海域、海岸安全，也相信分署長蔡順元一定能帶領南部分署這個具有優良傳統的優秀團隊，穩健推動各項施政，為全體國人守護國安、治安、平安。新任南部分署分署長蔡順元說，面對日益複雜的海洋安全形勢，海巡署南部分署未來將帶領所屬岸巡隊積極執行海巡各項任務，以確保國家海岸域之安全，提升海洋巡防能力，並強化與地方政府、友軍單位及民間漁會組織橫向聯繫，建構區域安全聯防網，且精進海域執法、救生救難、查緝不法及海洋保育等核心任務，秉持為民服務熱忱，守護國家安全、社會治安與民眾平安。