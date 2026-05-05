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▲《穿著PRADA的惡魔2》中，梅莉史翠普飾演的米蘭達（如圖）對安海瑟薇飾演的小安不再那麼毒舌。（圖／翻攝自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》請到美國流行樂壇天后女神卡卡客串一位超級巨星角色。（圖／美聯社）

電影《穿著PRADA的惡魔2》全台熱映中，相關話題在網路上延燒，不少影迷認為續集中，梅莉史翠普飾演的惡魔總編「米蘭達」對安海瑟薇飾演的「小安」不再那麼毒舌，跋扈態度收斂許多，對此，編劇近日受訪解釋，因為米蘭達和小安的地位已經不可同日而語，兩人關係和首集大大不同，而外界最關心第三集是否有譜，編劇曖昧地說：「一步一腳印！」據美媒《Variety》報導，《穿著PRADA的惡魔2》的編劇艾琳布羅許麥肯納這次也回歸執筆劇本，被問及米蘭達對小安態度180度大轉變，她表示，這是因為米蘭達現在對待小安是「平級的對抗」而非「對下的壓榨」，小安在續集中已經是資深專業人士，米蘭達雖然依舊刻薄，但她關心的是：「這個人能否幫我保住地位？」而非當初兩人的導師、學生關係。此外，續作請到流行女王女神卡卡客串超級巨星角色，麥肯納笑說，雖然現實中的卡卡為人非常Nice，但她在電影中扮演的是一位極度難搞的「大牌天后（Diva）」，這讓編劇寫得非常開心，至於外界關注是否會有第三集，完成《穿著PRADA的惡魔》三部曲，麥肯納語帶保留，坦言要看首週末票房表現再決定，「一步一腳印」。據了解，《穿著PRADA的惡魔2》正式上映後氣勢如虹，以遠超市場預期的成績席捲全球票房。據票房統計，電影首週全球進帳高達2.336億美元（約73.89億元新台幣），不僅創下2026年好萊塢真人電影最佳開片紀錄，也躍居年度開片成績第二名，展現前作累積近20年的品牌魅力與觀眾情懷。