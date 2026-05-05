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因應規模與複雜度不斷攀升的 DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，是方電訊今（5）日宣布，與全球網路安全頂尖大廠Radware展開策略結盟，推出「神盾Pro防禦服務」。是方電訊董事長邵泓嘉表示，讓企業受攻擊時，經過清洗後的乾淨流量能獲得充分的頻寬保障，讓對外連線頻寬不受折損，真正達成營運服務零中斷的目標。「神盾Pro防禦服務」整合是方的AI智能資料中心與網路骨幹資源，並導入Radware的流量清洗技術，為企業客戶建構無痛升級的高強度資安防護網。該服務是按月計費的進階網路防護，客戶不用投入昂貴且管理複雜的硬體資本，就能擁有一流的網路應變能力；同時，此合作案也讓是方成功轉型為「安全網路提供者」的層級，強化是方網路生態系客戶群的防護韌性。Radware台灣暨香港區總經理李正為指出，服務供應商正尋求在不影響網路體驗的情況下，提供高性能安全服務的方法。此次合作展示了Radware的混合式架構如何實現在地化保護，並兼具無縫的雲端擴張能力。邵泓嘉表示，是方擁有全台最密集的國內外網路交換節點，網路連線穩定度已成為企業維持商業競爭力的核心命脈。「神盾Pro防禦服務」可憑藉是方優異的骨幹調度能力，將防禦機制與是方Internet服務深度整合，提供最前端的防禦能力。針對超大規模的巨量攻擊，「神盾 Pro防禦服務」具備強大的雲端擴充彈性。當攻擊流量超越預設值，系統可即時升級並擴充至Radware遍佈全球雲端清洗中心，透過高達30 Tbps的總防禦能量進行協同緩解，完美實現「在地骨幹清洗，雲端無限擴充」的多層次防護機制。