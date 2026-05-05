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在主持、綜藝與音樂領域皆表現亮眼的黃偉晉，驚喜現身京站時尚廣場，受邀擔任美妝品牌「文森先生」一日店長。活動當天吸引大批粉絲到場，現場擠滿人潮、氣氛瞬間升溫。偉晉不僅近距離與粉絲互動、逐一合照，更親自參與產品實測，將現場氣氛推至最高點，粉絲直呼「真的太近了、太幸福！」談到此次合作契機，向來以真性情著稱的黃偉晉表示，自己特別在意品牌是否能傳遞「真實感受」，也因此對「文森先生」強調的實測精神印象深刻。「第一次接觸就覺得很自然、沒有距離感，是會讓人記住的品牌。」他笑說，品牌幽默的產品命名也讓他產生共鳴，「某種程度上滿像我的風格。」並坦言，在這樣契合的氛圍下分享自己有感的產品，是一件很開心的事。活動特別設計「寵粉互動實測」橋段，透過極限測試直接驗證產品效果。其中，防曬產品「超雷魔鏡霜」被現場直接擠入水中，長時間浸泡後依舊維持原狀、不溶不散，撈起後仍可正常使用，展現強大防水力，讓現場驚呼連連。緊接登場的「塗鴉實測」更將氣氛推向高潮。黃偉晉親自在粉絲手上以奇異筆塗寫，隨後使用「深呼吸洗卸凝露」與「深呼吸洗卸慕斯」進行清潔，只見原本難以卸除的字跡迅速溶解、輕鬆帶走，強烈的視覺反差讓現場目不轉睛。他也忍不住驚呼：「這真的很誇張，洗得太乾淨了！」壓軸登場的「服誇防水蜜粉」同樣成為焦點，粉體倒入水中依舊維持細緻乾爽、不結塊。黃偉晉與粉絲一同見證後笑說：「這乾爽感真的滿不可思議的。」現場驚呼聲與掌聲此起彼落。在歡呼與笑聲中，此次活動不僅成功創造高度話題，也展現品牌與黃偉晉之間的高度契合，以最直接、最真實的方式，讓產品效果被看見。活動尾聲，品牌創辦人文森先生表示：「在資訊快速更迭的時代，我們更希望把初心守住，讓產品自己說話。」未來也將持續以安全、誠實與有效為核心，打造更貼近生活且值得信賴的美妝產品。