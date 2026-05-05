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總統賴清德原訂上月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中共打壓導致航線三島國臨時取消飛航許可，也讓其未能如期出席國王生日、登基40週年及國際會議中心開幕等重大慶典，對此史國堅持在賴清德抵達後，把重要典禮與慶祝活動「再走一次」，以最高規格歡迎台灣訪團，包括史王把原本參與國際會議中心開幕式的國際級表演團隊，從南非再邀請回史瓦帝尼，甚至是煙火秀，有知情人士表示，國家慶典儀式具有高度象徵性，不會輕易重複，這足以證明台灣是史瓦帝尼重要且珍惜的朋友。台灣代表團於當地時間3日晚間出席恩史瓦帝三世國王國宴。史王告訴台灣訪團，對於總統賴清德原定行程因飛航許可遭取消，未能如期出席國王生日、登基40週年及國際會議中心開幕等重大慶典，他感到相當遺憾，因此堅持在總統抵達後，把重要典禮與慶祝活動「再走一次」，以最高規格歡迎台灣訪團。史方特別安排軍禮歡迎、傳統迎賓舞、歡迎晚宴與國宴，並由史王親自導覽新建完成的國際會議中心。特別的是，史王還把原本參與國際會議中心開幕式的國際級表演團隊，從南非再邀請回史瓦帝尼演出，由總統賴清德與史瓦帝尼王室成員、內閣官員一同前往演藝廳，觀賞劇場文化表演，最後再至頂樓欣賞煙火秀，充分展現對台灣訪團的盛情款待。相關人士表示，國家慶典儀式具有高度象徵性，不會輕易重複，但史王為台灣訪團重新安排相關活動，是以具體方式告訴國際社會，台灣是史瓦帝尼重要且珍惜的朋友，兩國關係不會因任何外部壓力而動搖。另一位訪團成員則提到，除了國宴之外，總統賴清德抵達史瓦帝尼第一天，史方另安排有歡迎晚宴，現場以非洲叢林風格打造，氣氛熱情而活潑。席間，史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）向公主們分享，此行她是奉國王之命，搭乘專機赴台邀請總統賴清德。由於此架專機自啟用以來，不曾用於王室之外的任務，這項創舉也成為席間話題。訪團成員再分享，這趟訪問有許多溫暖互動。比如總統賴清德在國宴致詞時，再度感謝盛情款待，國王與王母也都答應未來再度訪問台灣。王母特別提到，上次拜訪台灣已是10年前，她一直把台灣視為「第二個故鄉」，這次感受到來自故鄉的想念，因此答應有機會將再次訪台。無論是彼此視為家人的真摯互動，或是史王用「重新再走一次」的禮遇，補上未能同步參與慶典的遺憾，都讓世界看見，真正的邦誼，不會因壓力而退縮，反而會在考驗後更加穩固。