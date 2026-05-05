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隨猛健樂（Mounjaro）等劃時代減重產品掀起熱潮，許多人雖如願在短期內大幅減輕體重，卻意外面臨「瘦錯部位」的副作用，導致眼窩凹陷、臉頰塌陷，視覺年齡瞬間快轉十歲，出現「減重臉」。顏面整形重建外科謝忠佑醫師表示，這是因人體特定部位脂肪受體分佈不均，單靠藥物或節食短時間減重，身體會先消除面部脂肪，而小腹、大腿等頑固區域因受體密度高，而難以撼動。這種賠掉氣色又瘦錯地方的困境，不僅顧此失彼，民眾更因為信心瓦解成為「代謝路障」而誘發復胖 。為解決體態調整過程中的瓶頸，謝忠佑醫師分享其臨床觀察與衛教建議。謝忠佑醫師指出，醫療介入的價值在於精確評估局部困擾，而非單純追求體重計上的數字。目前常見的醫療處置，主要是透過專業技術直接減少特定部位的脂肪細胞數量，這類方式對於輔助調整局部線條、建立良性的體態管理門檻有其參考價值。謝忠佑醫師提醒，2026 年的健康管理視野應更重視視覺比例與氣色的平衡。由於相同重量下，脂肪體積通常大於肌肉組織，因此即便體重總量變動不多，透過針對性的體態調整，仍能達成較佳的視覺效果。謝忠佑醫師建議，醫療處置不應被視為體重控制的終點，而是一個重拾健康管理信心與生活品質的契機。【警語】本文為健康新聞與醫師衛教資訊分享，僅供一般健康知識參考，非醫療廣告或療效保證。若有疑慮，請依專業醫師診斷與建議為準。