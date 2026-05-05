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▲有護理師想要轉職離開護理界。（圖／記者吳翊緁攝）

政府宣布要將三班護病比入法，對基層護理師而言，薪資和工作環境缺一不可。有不具名護理師透露，看著白班薪水扣完勞健保「不到5萬」，更加深了自己想離開這個環境的想法。三班護病比入法是護理界一直以來的盼望，希望讓薪資變好的同時、也讓工作環境提升。護理師公會全聯會理事長陳麗琴提到，離開護理界的人力，有很多寬廣的選擇，無論是醫材業務代表或是母嬰保健品等，既與專業有關聯，同時薪資更比護理人員高，還不用輪班。有不具名的基層醫院護理師分享，自己已經規劃、也努力著要考司法考試，跳離這個圈子，一直在思考這個環境消磨了許多熱情，白班平均1人要照顧8至9床、大小夜更達到15床，工作的負荷量大不說，看到「白班薪水扣完勞健保不到5萬」，還要輪班，即便假多也不一定能休到，種種因素都加速了她想離開護理界的腳步。根據衛福部照護司公布115年3月護理人力現況，執業人數共計19萬7855人、每萬人口護理人員數85人；同年2月的執業人數共19萬8247人、同年1月執業人數共19萬8579人。另外，照護司所公布113年的醫院護理服務量調查，自108年至112年的護理人員離職率，有略升的趨勢，包括108年度離職率11.12%、110年度10.13%、111年度11.73%、112年度12.61%；109年是因為新冠疫情，為減輕醫院負荷暫停蒐集數據。至於另外一項影響人力留任的條件是薪資，以護理人員平均年薪，108年71萬805元、110年67萬6909元、111年63萬9702元、112年72萬5480元。不過，月薪來算，根據最新照護司的官網公布，一般病房純白班護理師及專科護理師，以公立醫院龍頭，台大醫院為例，公職1至5年的經歷月薪平均6萬4909元；台北榮民總醫院平均7萬4113元；私立醫院長庚醫院純白班護理師及專科護理師，一般病房1至5年經歷的護理師薪水平均5萬8074元；台北醫學大學附設醫院則約6萬5880元等。