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韓國科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）罷工行動在即，三星電子工會預告將自5月21日發起長達18天的罷工，韓國總統李在明公開痛批部分工會成員提出不合理要求，將造成國家整體產業巨大傷害，三星電子董事長也跟進威脅，警告罷工行動將損害韓國經濟。根據路透報導，三星電子董事會主席已呼籲工會與管理層解決薪資爭議，並警告計劃中的罷工可能會傷害投資人與員工，且對韓國經濟產生「嚴重後果」。在週二向員工發布的一份內部備忘錄中，董事長申濟潤（Shin Je-yoon，音譯）表示，根據三星的聲明，如果罷工干擾交付與生產，他擔心在客戶流失與競爭力下降的情況下失去市場領導地位」。三星是韓國營收最高的公司，他表示，一旦出現此類干擾，可能引發資本外流、國家稅收下降，以及韓元走弱。申濟潤說喊話，「現在是透過真誠對話解決問題的時候。」三星電子工會已表態採取罷工行動，由於獎金卻不及對手SK海力士（SK Hynix）的3分之1，引發員工不滿。三星電子工會要求公司應分配營業利潤的15%作為績效獎金，並全面廢除績效獎金上限，並計劃自5月21日起進行為期18天的罷工。