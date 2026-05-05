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台北市近來鼠患問題頻傳，不少市民與網友紛紛在社群平台上抱怨街頭、公園、餐廳，甚至是住家都會見到老鼠橫行，面對排山倒海的民怨，台北市長蔣萬安不敢大意，緊急召開記者會，率領環保局、衛生局等共9位局處首長面對輿論壓力。蔣萬安在會中大秀政績與數據，強調自年初啟動防治後，鼠患通報件數已從2月的258件，降至4月的70多件，減幅高達7成。為了徹底撕去鼠患標籤，蔣萬安宣布即刻起貫徹「三不」防治原則，包括不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃。市府將針對餐飲業者加強查緝，要求必須落實孔洞封閉等物理阻隔措施，並對市場攤販的垃圾處理進行更嚴密的督導，確保公共空間不再成為老鼠的溫床，蔣萬安強調，雖然通報數字明顯下降，但市府團隊不會有絲毫鬆懈。蔣萬安宣布即刻起，北市12行政區將同步展開大規模環境清消，並首度推出家戶「鼠類偵防師」到府服務。未來市民若發現家中出現老鼠，可直接向環保局申請，由「偵防師」親自到府提供專業的防範建議，市府希望透過這項服務，解決民眾的燃眉之急。