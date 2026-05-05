台北市近來鼠患問題頻傳，不少市民與網友紛紛在社群平台上抱怨街頭、公園、餐廳，甚至是住家都會見到老鼠橫行，面對排山倒海的民怨，台北市長蔣萬安不敢大意，緊急召開記者會，率領環保局、衛生局等共9位局處首長面對輿論壓力。蔣萬安在會中大秀政績與數據，強調自年初啟動防治後，鼠患通報件數已從2月的258件，降至4月的70多件，減幅高達7成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了徹底撕去鼠患標籤，蔣萬安宣布即刻起貫徹「三不」防治原則，包括不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃。市府將針對餐飲業者加強查緝，要求必須落實孔洞封閉等物理阻隔措施，並對市場攤販的垃圾處理進行更嚴密的督導，確保公共空間不再成為老鼠的溫床，蔣萬安強調，雖然通報數字明顯下降，但市府團隊不會有絲毫鬆懈。

蔣萬安宣布即刻起，北市12行政區將同步展開大規模環境清消，並首度推出家戶「鼠類偵防師」到府服務。未來市民若發現家中出現老鼠，可直接向環保局申請，由「偵防師」親自到府提供專業的防範建議，市府希望透過這項服務，解決民眾的燃眉之急。

更多「雙北鼠患」相關新聞。

相關新聞

鼠患被控「民進黨造假」！苗博雅1說法狠打臉：是要貪污還怎樣？

台北市爆「鼠患」？前副市長點2配套坦言：匪夷所思

雙北鼠患！放老鼠藥恐毀「最後防線」　阿淇博士揭：長遠防治做法

雙北鼠患如何自保？潘慧如憂心毛小孩誤食老鼠藥　保命必做兩動作

蕭宇珊編輯記者

NOWNEWS 今日新聞 編輯