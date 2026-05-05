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男星張書豪和歐陽妮妮去年結婚後，生下了一個兒子「睦睦」，今（5）日他在社群分享育兒日常，提到最近帶兒子去鼎泰豐吃飯時，因為孩子正值學習吃飯階段，不斷將食物丟到地上，當下店員原本上前要幫忙清潔，不過卻被張書豪給婉拒，因此他認為親自收拾給兒子看，才能夠以身作則成為孩子榜樣。張書豪表示，當時店員見狀主動上前關心並提出協助清理，但他卻婉拒堅持自己蹲下收拾，他坦言，雖然當下確實有點狼狽，但這正是教育孩子的重要時刻，「就算他現在還不懂，也要讓他看到爸爸怎麼把事情收好」，希望透過實際行動，讓孩子逐漸理解行為跟責任的連結。張書豪認為「以身作則」比口頭教育更有影響力，孩子會透過觀察父母的行為建立價值觀，即便只是丟食物這樣的小事，也不應該輕忽，他強調，雖然教育不會一次到位，但是日常中反覆累積的過程，父母的一舉一動都可能成為孩子未來模仿的樣本。