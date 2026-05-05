我是廣告 請繼續往下閱讀

PC 玩家首發落空！執行長坦言：主機玩家才是核心

▲電腦PC 玩家很難在2026年就玩到GTA6。（圖／rockstargames）

外洩機密證實殘酷現實：PC 營收僅佔 3%

▲《GTA 6》將在今年11月正式發售，首發平台包含PS5、 Xbox Series X/S。（圖／rockstargames）

全球玩家引頸期盼的 3A 大作《GTA 6》（俠盜獵車手 VI），確定將在 2026 年 11 月 19 日率先登陸 PS5 和 Xbox Series X/S 平台。然而，這項決定卻讓許多 PC 玩家因為「無法在第一時間遊玩」而感到相當失望。對此，Rockstar Games 的母公司 Take-Two 執行長澤爾尼克（Strauss Zelnick）也親自出面，解釋了做出這項發售決策背後的主要考量。外媒《彭博社》近期專訪了 Take-Two 執行長澤爾尼克，當被問及為何《GTA 6》首發陣容僅針對 PS5 以及 Xbox Series X/S 平台時，他直言不諱地表示，一直以來 Rockstar 都將遊戲主機平台視為首發重點，因為主機玩家正是。澤爾尼克進一步解釋，回顧 Rockstar 近年來的遊戲發行模式，包含《GTA 5》、《碧血狂殺》與《江湖本色》等 3A 大作，的確都是先推出主機版本，大約經過半年至一年的醞釀後，才會正式推出 PC 版本。雖然 PC 玩家必須多歷經一段等待的煎熬，但好處是能享受到經過優化且更加穩定的遊戲版本；加上 PC 平台擁有極高的自由度，玩家不僅能追求更高畫質的極致體驗，後續湧現的各種特殊模組（Mods），更能讓遊戲玩法變得靈活多元、百玩不膩。澤爾尼克稱「主機平台玩家才是核心」的說法，不僅僅是場面話，背後其實有著極為現實的數據支撐。今年 4 月份，Rockstar Games 遭到駭客組織威脅並竊取了內部機密資料，但官方選擇拒付贖金後，駭客便將這些內部營收數據公開在網路上。駭客曝光的機密文件記載了《GTA Online》與《碧血狂殺 Online》近期的營收狀況，數據顯示，已經推出十多年的《GTA Online》到了2025年至2026年間，每週平均收益高達 959 萬 2 千美元，預估年營收仍可衝破 5 億美元大關。在活躍人數方面， PS5 平台就有 347 萬人、PS4 約 189 萬人，Xbox Series X 也有約 113 萬人，展現出極其亮眼的玩家黏著度。最關鍵的GTA Online營收佔比數據更是跌破眾人眼鏡，主機平台的貢獻佔比呈現壓倒性的勝利， PC 版本的營收僅佔整體的 3% 左右。此外，數據更揭露 Xbox 平台的玩家是最大的消費主力，其兩代主機所創造的每週收益，甚至達到了 PlayStation（含PS4 與 PS5）平台的兩倍之多。這些殘酷卻真實的商業數據，也難怪官方會毫不猶豫地將主機平台列為《GTA 6》的首發第一順位。