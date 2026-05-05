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為持續強化金融服務能量與培育專業人才，台灣銀行正式啟動115年新進人員招考，合計245名，一般金融人員，正式派用月薪40900元，儲備理財專員正式派用月薪約44500元，獎金另計，並提供應屆畢業生先行報考的機會。台銀指出，加入台銀不僅代表擁有一份穩定的國營事業職務，更代表進入一個能與國際接軌的專業金融平台。在台銀工作具備3大核心優勢，包括完善的漸進式培訓與輔導、透明的升遷與多元職涯發展及優渥且保障的福利待遇。台銀以「儲備理財專員」為例，提供系統化的漸進式培訓計畫，協助同仁深入瞭解金融服務、投資及財務規畫。對於新進的「一般金融人員」，銀行亦規畫有清晰的試用期考評與證照輔導機制，確保同仁在入職初期即能建立紮實的金融實務根基。此外，身為國營機構，台銀擁有公正透明的升遷管道與核薪標準。同仁在累積基層經驗後，可配合銀行業務需要及內部甄選，參與跨部門輪調或深耕專業領域。除了具競爭力的月薪，正式派用後，一般金融人員月薪約40900元，儲備理財專員月薪約44500元（獎金另計），更享有國營事業專屬的獎金福利、績效考核與穩定的工作環境，台銀也提供應屆畢業生先行報考的機會，報名期間至5月13日，錄取名額正取167名、備取78名，合計245名，第一試筆試5月30日，第二試口試7月11日。