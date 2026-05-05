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韓國光州今（5）日凌晨爆發一起隨機砍人案，一位24歲的張姓男子在街道持刀刺殺17歲高中女生A某，在旁見狀前去幫忙的17歲高中男生B某也遭到刺傷，最終A某送醫後宣告不治。而張男在被警方逮捕後，供稱自己本來打算輕生，因為「活著沒什麼意思」，但結果臨時起意決定改為攻擊女高中生。不過，詳細犯案動機與始末，仍待警方進一步調查後釐清。根據《韓聯社》報導，張男5日凌晨0時11分許，在光州光山區月桂洞某大學附近的行人道上，持刀攻擊A某。張男供稱自己完全不認識A某，並稱自己原本正在考慮自殺，因為活著沒什麼意思，但是剛好看到A某從旁經過，於是突然決定攻擊A某。警方初步調查後表示，張男平時一人獨居，當天他將車停在離住處不遠的案發現場附近，隨後獨自在街上徘徊，過程中不只一次與女高中生A某擦身而過，便將A某鎖定為犯案對象。而在攻擊A某的過程中，另位高中生B某聽到尖叫聲與扭打聲後前去查看，試圖幫忙時也遭到張男砍傷。之後張男先駕駛自己的車逃跑，隨後又換搭計程車繼續逃亡，但在5日上午11時24分許遭到警方逮捕，逃亡期間並未再度犯案。據了解，張男過去並無其他犯罪紀錄，犯案當時也沒有飲酒或吸毒跡象，初步調查亦顯示他過去沒有精神疾病的診斷或治療史。張男於上月底辭去打工後，目前處於無業狀態，最近一段時間未與家人聯絡，在光州獨自生活。至於犯案用的刀，在逃亡過程中已被張男丟棄，目前尚未尋獲。警方表示，會先以張男的供詞為基礎，透過手機鑑識、犯罪側寫師面談等方式，進一步調查釐清犯罪動機，還原事件真相。