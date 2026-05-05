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美國總統川普預計於5月14日至15日訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行川習會。但在川習會前，川普政府一名高級官員告訴路透，美國考慮擴大針對中國的旅遊限制，因中國近期對於非法滯留在美的中國公民的接收進度有大幅放緩跡象。根據路透報導，中國正在放慢將在美國非法居留的中國公民遣返回國的工作，一名川普政府的高級官員警告，如果北京不改變做法，美國準備對中國加強旅行限制。這項美國對中國的最新嚇阻行動，正值川普計畫訪問北京前數日。預計他在與習近平會晤期間，在其他多項議題之外，也將提出中國公民遣返問題。報導指，自去年初重返白宮以來，川普已對多個未能接收被遣返者的國家威脅徵收關稅與制裁，多年來，中國一直抵制美國要求接收上萬名逾期居留或非法入境的中國公民的提案。當川普上任之初，中國曾表示，在核實身份後，願意遣返「已確認的中國公民」。但北京方面稱，這一過程需要時間。美國高級官員表示，在2025年初透過包機與商業航班接收約3,000名被遣返者之後，中國在過去六個月中縮減了合作。中國拒絕與美國充分合作，接回自己的公民，此舉違反了中國對其人民的國際義務與責任。美國官員還強調，如果中國不加強遣返合作，美國將考慮提高簽證申請所需的現金保證金，同時拒發更多簽證並加強邊境入境限制。揚言「中國政府的不作為將危及守法中國公民未來的旅行。」美國執法官員提到，中國有時會試圖將美國的遣返請求，與北京要求引渡逃往美國的經濟或政治逃犯當作條件交換。中國駐美國大使館未對相關訊息有所回應。