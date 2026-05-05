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台北市鼠疫橫行，不少民眾頻頻反應街頭出現大量老鼠，也讓台北市的鼠疫成為全台關注焦點，國民黨桃園市議員詹江村也針對台北市鼠疫發表看法，他呼籲台北市長蔣萬安應該要「放棄抗辯、虛心學習」。另外，詹江村也不滿的表示：「高雄及台南的鼠患，遠比台北嚴重。」詹江村指出，既然民進黨與親綠媒體，此次針對台北市的滅鼠政策發動全面攻擊，想必一定有其道理，國民黨不應再盲目護航，而應接受批評。他提到，只要是有常識的台灣人，其實心裡都清楚高雄與台南的鼠患問題遠比台北來得嚴重，然而，在南部鼠患更為嚴峻的背景下，民進黨與綠媒仍敢大肆抨擊台北市的滅鼠藥劑使用問題，他認為這背後肯定有「貓膩」。詹江村表示：「我相信高雄、台南一定不是用藥滅鼠，我也相信中央環保署一定有更高明的招式。」既然中央與南部縣市有辦法在不依賴藥物的情況下，處理更嚴重的鼠患，蔣萬安與台北市府就應該放下身段，誠懇請教中央環保署、高雄市及台南市，讓他們傳授「不用藥滅鼠」的神技，以免蔣萬安持續成為綠營攻擊的箭靶。