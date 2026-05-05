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▲潘蜜拉安德森（如圖）被傳和湯姆克魯斯很有話聊，彼此之間的心靈交流是很深層的，而且一談起電影，可以講到好幾個小時。（圖／美聯社／達志影像）

▲「地表最強老爸」連恩尼遜（右），曾與潘蜜拉安德森（左）被傳緋聞，兩人合演的電影《脫線神探》上映後，緋聞也就慢慢結束。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆克魯斯（如圖）感情空窗了幾個月，終於又有傳新緋聞的可能。（圖／美聯社／達志影像）

湯姆克魯斯去年與古巴美人安娜迪阿瑪斯發展出一段短暫卻備受矚目的戀情，分手後感情生活沈寂一陣子，最近竟被八卦刊物與《海灘遊俠》波霸潘蜜拉安德森連在一起，稱他們曾在去年被發現一前一後離開同一間在紐約的飯店，明顯曾在裡面聚會，現在他們各自又都是單身，相互之間的火花有可能再次點燃，並且兩人都對電影極有熱情，有共通話題，在心靈層面上的連結比各自曾交往的對想還要深，讓外界跌破眼鏡。雖然都曾經是高知名度、屢屢登上娛樂刊物的話題人物，湯姆克魯斯與潘蜜拉安德森昔日在好萊塢有如位在天秤兩端，阿湯是萬人愛戴的超級巨星，有他的名字就是票房保證，但潘蜜拉多年來只被視為賣弄性感取勝的花瓶肉彈，沒人把她的演戲實力當一回事，直到前年她主演《最後的歌舞女郎》，以真本事讓演藝界對她刮目相看，開啟了事業的一波高峰，湯姆克魯斯也是從這部片開始對潘蜜拉的評價變高，還主動去聯繫她，彼此之間的可能性才真正展開。據歐美報導，湯姆克魯斯眼中的潘蜜拉，已經是一個實力派的優秀演員，常常對親友稱讚她的優點，兩人一聊起彼此都熱愛的電影，也能夠一談就是好幾個小時，明顯具有火花。外界看不太出來的是，潘蜜拉其實是個電影發燒友，所以跟阿湯意外的很有話聊，乍看之下雖然很難把他們聯想在一起，心靈層面上，彼此很能滿足對方，這是讓人不太容易想像得到，卻又很合理的發展。阿湯去年跟安娜在一起的時候，愛得轟轟烈烈，但火花並不持久。無獨有偶，潘蜜拉與「地表最強老爸」連恩尼遜因為合作《脫線神探》產生的情愫，也在片子上映後迅速淡化，兩人也退回朋友的位置。八卦報導稱潘蜜拉自從演藝事業攀上新的高峰，眼界也變得更開闊，尋常男子很難獲她青睞，湯姆克魯斯這樣的巨星才會是她感興趣的目標，兩人現在有機會可以往前邁進一步，就看當事人自己的意願如何。