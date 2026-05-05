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▲采月鍋品-光采女神五月尊享美饌-龍蝦和牛海陸火鍋加贈肌膚之鑰尊榮保養組.（圖／業者提供）

▲「光采禮讚・女神假期」一泊二食主題住房專案，結合住宿、餐飲與頂級保養體驗。（圖／業者提供）

迎接母親節，台中勤美洲際酒店今日宣布，攜手頂級保養彩妝品牌Clé de Peau Beauté肌膚之鑰，即日起至7月底推出「光采禮讚・女神假期」一泊二食主題住房專案，結合住宿、餐飲與頂級保養體驗，為女性鋪陳一段從容而完整的假期時光。此外，5月8日至5月10日迎來母親節高峰時期，館內四大餐廳同步推出限定體驗，從午茶甜點到晚宴盛宴，層層展開專屬於女神的節日儀式。台中勤美洲際表示，這不只是某一天的慶祝，而是一段被細緻設計的光采旅程。因為，當生活節奏日益加快，能夠停下腳步，被理解與被細緻照料，本身即是一種從容的奢華。「光采禮讚・女神假期」專案，以一泊二食為架構，整合有住宿、餐飲與保養藝術：在客房之中，台中的天光與城市綠意緩緩展開；餐桌之上，則由主廚團隊以匠藝火候演繹節氣風味。至於 Clé de Peau Beauté肌膚之鑰，是以其對光采哲學的深層詮釋，延伸由肌膚至心境的優雅自信，是一場由酒店空間美學與頂級保養理念共同構築的生活體驗。平日雙人入住專案價格，豪華房11315元起，尊享房17115元起，都會套房29315元起，提供服務包括：主題客房入住一晚，翌日雙人早餐、洲際迎賓點心與飲品。其二，住宿期間可任選午餐或晚餐時段擇一享用。餐廳選擇有「采月鍋品」雙人海陸套餐，以及「沐檸義式半自助餐」任選其一。此外還有尊享Clé de Peau Beauté肌膚之鑰頂級保養禮品乙份，及專屬護膚療程體驗券乙張。母親節期，館內四大餐廳同步推出母親節限定餐點。中餐廳「明娟樓」推出每位3,888元起的粵式套餐，主打龍蝦、花膠及A5和牛等高端食材；「采月鍋品」則推出雙人火鍋套餐，結合龍蝦、和牛等食材，強調節慶聚餐氛圍；義式餐廳「沐檸」以半自助餐形式吸引家庭客群；甜點品牌「葉與藤」則主打節慶蛋糕與法式甜點，搶攻外帶與送禮市場。業者指出，近年消費者在節慶消費上，除重視餐飲品質，也愈加看重整體體驗與儀式感，透過跨品牌合作與多元產品組合，有助延長消費時間並提升客單價。此外，母親節是上半年重要餐飲與旅宿檔期之一，勤美洲際酒店透過「住宿＋餐飲＋體驗」整合方案，搶攻中高端客群，預期可望帶動檔期業績成長。