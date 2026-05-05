我是廣告 請繼續往下閱讀

半導體測試介面大廠穎崴受惠AI與高效能運算需求升溫，外資高盛證券評等「買進」，並將目標價由6300元上修至15000元。高盛預期，穎崴明年獲利有機會較今年倍增，後續營運動能將來自AI晶片測試需求擴大、產品單價提升與產能擴充。高盛指出，穎崴第1季財報優於預期，第2季可望延續成長。穎崴正站在AI與HPC需求擴張的關鍵位置。受惠CPU、網通相關MEMS探針卡出貨增加，以及一般伺服器CPU、AI ASIC CPU插座需求升溫，測試介面產品單位價值提高，加上出貨量同步放大，第2季營收預計季增22%，毛利率43.7%。在產能擴張與需求升溫帶動下，高盛將穎崴2026年營收年增率預估，由原先71%上修至90%，並預期2026年各季營收可望持續成長。展望2027年至2028年，高盛認為，次世代AI晶片腳位數提升，將推升產品平均售價與單位價值；其次，穎崴切入美系AI GPU客戶SLT測試市場後，出貨放大將有助市占率提升。高盛因此調預估穎崴今年每股稅後純益可達103.68元，明年進一步升至224.1元，2028年則上看426.09元，顯示AI與HPC測試需求將持續挹注中長期成長。穎崴5日開高走低，終場下跌6.03%，收10055元，成交量313張。