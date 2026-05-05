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▲中鋼公司為因應AI時代來臨，提高營運效率，招募224位新進人員。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明招募224位新進人員的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司招募224位新進人員，為因應AI時代來臨，提高營運效率。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司為因應AI時代來臨，提高營運效率，招募224位新進人員，起薪34K到45K，自即日起到5月13日下午5時止開放報名甄試，歡迎主動積極、學有專精、敬業當責，並認同中鋼企業文化的優秀人才報名甄試，成為迎接AI新時代的新世代中鋼人。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司以智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業為願景，積極拓銷精緻鋼品，該公司為因應產線及退休人力之需求，將招募224位新進人員，招考人員包括機械師級19名、電機師級6名、機械員級156名及電機員級43名，晉用待遇師級新台幣45600元/月，員級新台幣34000元/月。黃建智說，此次預計招募224位新進人員，公開招考的資訊，包含筆試、口試及錄取公告等考程資訊，可見報名網站，並針對公司不同工作屬性設計不同的AI培訓課程，以提升及養成同仁AI專業，並提高公司營運效率。黃建智並說，中鋼公司為因應AI時代來臨，在公司良好的資訊化、自動化、客製化的數位基礎上，於營運、生產及設備3大領域大量導入AI技術，並針對不同工作屬性設計不同的AI培訓課程，養成及提升同仁AI專業，以提高公司營運效率。黃建智指出，中鋼公司建立完善的人才培訓制度，提供員工優渥勞動條件及福利項目，在小港廠區設置單身宿舍、健身館、福利社、員工餐廳、診療所等設施，也在中鋼總部大樓旁設置集團會館，館內不僅設置餐廳、便利商店及健身房，所建置的托嬰中心預計今(115)年下半年完工啟用，以協助年輕同仁照護幼兒。黃建智並指出，其他福利方面，中鋼提供員工優於勞動基準法規定的假別，涵蓋家庭照顧、育兒支持與生活彈性等多元需求，也提供全職員工每年彈性福利金、四節代金、生日禮金、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、員工持股信託獎勵金等，另外，中鋼除了每年舉辦廠慶活動，也定期辦理自強活動及親子家庭日，邀請同仁眷屬同樂，活絡職場氛圍。