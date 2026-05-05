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日本男星田中圭去年底爆出婚內偷吃女星永野芽郁，導致名聲大減，自風波後他鮮少出現在螢光幕前，不過倒是認真投入他的興趣德州撲克，今（5）日他在澳洲賽事以穩定牌技闖入決賽桌，最終拿下第7名，抱走了約11萬澳幣（約新台幣250萬元，日幣1200萬）獎金。田中圭參加的是澳洲知名撲克盛事「Aussie Millions Poker Championship」高額買入挑戰賽，該賽事向來被視為職業選手與高端玩家競技舞台，他一路過關斬將闖進決賽，並與各國好手抗戰長達6小時，雖然最終止步第7名，但成功帶走了約新台幣250萬元高額獎金。田中圭近一年來已多次出現在國際撲克圈，足跡遍及韓國濟州島、美國拉斯維加斯與西班牙巴塞隆納等地。早在2025年，他便曾於拉斯維加斯賽事中贏得約1700萬日圓（約新台幣348萬元）獎金；更在巴塞隆納短短10天內拿下4次勝利，累積戰績逐漸受到關注，讓網友直呼他「根本隱藏實力派。」除了實戰參賽外，田中圭私下也積極精進技術，根據了解他回到日本時，會前往娛樂性質的撲克店進行練習，透過反覆對局調整策略與手感，再加上過去他過去最擅長的就是麻將，對於機率判斷與心理戰有一定幫助，成為轉戰撲克的重要優勢之一。