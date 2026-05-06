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今天天氣：水氣減少 全台漸轉多雲到晴

▲周三起水氣減少，降雨趨緩，周五還有一波鋒面，將導致全台出現雨勢。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：高溫飆30度 早晚仍偏涼

▲周三、周四回暖明顯，周五再降溫。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周五還有鋒面 母親節天氣回穩

中央氣象署表示，受華南雲雨區影響，今（6）日清晨，北部、中部山區持續有雨，今天白天、明（7）日水氣減少，天氣轉穩，周五（5月8日）梅雨季鋒面報到，中北部整天有雨；氣溫方面，周四前回溫上看30度。此外，關島附近熱帶低壓最快今天有機會增強為颱風「哈格比」，但對台灣無直接影響。5月6日今天的天氣，氣象署指出，環境轉偏東風、氣溫回升，清晨在北部、中部山區仍有局部短暫陣雨，不過白天起西半部逐漸轉為多雲到晴、可以見到陽光，僅東半部、恆春半島雲量偏多，偶有短暫陣雨出現，午後各山區有局部短暫陣雨的機率。氣溫方面，東半部高溫為26至28度，西半部則回溫到28至30度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖偏熱，而各地低溫普遍為19至22度，感受稍涼，早晚外出請多加衣物注意保暖。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為東北風至偏東風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。5月7日明天的天氣，氣象署指出，環境吹偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。白天高溫西半部30至33度，東半部28至29度，早晚低溫全台各地21至24度。氣象署說明，周五將有新一波「梅雨季鋒面」抵達台灣，屆時中部以北整天都有短暫陣雨、雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨。周六則是受到東北季風影響、華南雲雨區東移，北部、東北部、中部山區仍有局部短暫陣雨，東部、東南部、恆春也有零星短暫陣雨，其它地區則是多雲為主。周日母親節水氣減少，北部、東半部、恆春仍有降雨機率，中南部維持多雲到晴，午後有短暫陣雨；下周一東北季風減弱，水氣進一步腳少，全台都次多雲到晴，僅東半部、恆春有雨。