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▲金姆譚波長相搶眼、身材姣好，卻不願意再被外界誤會是導致貝克漢家族撕裂的罪魁禍首。（圖／翻攝自IG）

▲羅密歐（左）堅持要與金姆譚波（右）交往，曾被傳是氣到大哥布魯克林、讓他與家人撕破臉的原因。（圖／翻攝自IG）

▲布魯克林貝克漢（左）控訴父母不斷破壞自己和老婆妮可拉佩茲（右）的感情，和妮可拉連成一氣與原生家庭鬧不和。（圖／美聯社／達志影像）

英國號稱「皇室之外第二家庭」的貝克漢家族，長子布魯克林和爸媽、弟妹公開決裂，目前為止都沒和好。而在紐約舉辦的「時尚界奧斯卡」Met Gala二哥羅密歐貝克漢不但出席，還帶著女友金姆譚波參加會後派對，原先傳可能到場的布魯克林與妻子妮可拉佩茲則未現身，避免撞個正著。金姆譚波曾被傳是布魯克林昔日約會對象，因而讓他對弟弟和自己前女友交往非常不滿，但金姆已反駁此說，表示跟布魯克林只是曾經當過同學，沒有浪漫情愫。貝克漢家族撕裂有如肥皂劇般的情節，讓全球吃瓜群眾到現在還沒喪失興趣，仍會關注最新發展。羅密歐和金姆譚波一起現身Met Gala會後派對，不想和他們碰見的布魯克林與妻子妮可拉乾脆不出席。早先曾經被懷疑是布魯克林鬧翻家人導火線的金姆，現在證實並不是最惹怒布魯克林的關鍵，布魯克林對外發布的長文上，公開砲轟媽媽維多莉亞與爸爸大衛，罵他們永遠只會勉強他、不但要他簽署文件、放棄自己的署名權以及相關利益，還不擇手段破壞他的婚姻。布魯克林的妻子妮可拉，出身自美國億萬豪門，娘家的財產據稱是貝克漢家族的好幾倍，難怪她完全不會對公婆妥協，也影響了老公布魯克林，現在跟她連成一氣，跟貝克漢一家唱反調到底。今年6月的世足賽，美國有好幾個城市都會是比賽場地，貝克漢一家預計那時到美國去參與相關活動，外界好奇會不會和住在美國的布魯克林、妮可拉狹路相逢，哪知道他們早就做好完全不碰面的準備，連Met Gala這種重要社交場合都選擇跳過，就是不想再碰到貝克漢家的人。因此羅密歐與金姆在Met Gala會後派對上也沒有可能遇見布魯克林和妮可拉，倒是樂得輕鬆，開心享受派對的氣氛。羅密歐曾經和布魯克林是感情密切的手足，現在完全形同陌路。布魯克林因為是長子，曾經被爸媽捧在手掌心，羅密歐長大後身型變得更高大、長想也更帥氣，受到外界的矚目超過了大哥，布魯克林對他不可能完全沒有心結，加上羅密歐與爸媽連成一氣，布魯克林自然連他的面都不想見。據稱布魯克林現在還會聯絡的原生家庭親人，只剩下外婆和奶奶，但也最多就是簡訊問候一下，並不會到直接通話的程度，因而想透過她們解開他的心結，大概是很難，他的執意切割家人，也讓外婆跟奶奶很傷心。