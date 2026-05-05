我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 左營海軍眷村公辦都更第二期招商-單元7示意模擬圖。（圖／達麗建設提供）

高雄市政府公辦都更案再傳捷報，高雄市左營海軍眷村公辦都更第二期招商，評選結果由「達麗建設」獲選為單元五、六、七最優申請人，此案三個單元近1萬4,000坪，全案預估總投資金額上看302億元，申請人除回饋文化景觀維護金外，並額外承諾多項公益回饋，將打造生活機能完善、節能永續的現代宜居眷村聚落。此案也成為全台首例，藉由「公辦都更」方式導入民間資源，加速眷村保存再生。秘書長郭添貴表示，高雄是全國保存眷村規模最大的城市，雖以獨創「以住代護」活化模式累積一定成果，但受限財源，眷舍活化比例仍然有限，市府以｢舊眷新村｣概念，依循文化景觀保存維護計畫，於保存眷村重要元素及眷村紋理前提下，分級分區活化發展。去年成功招商單元一~單元三，今年新添單元五~單元七招商，左營海軍眷村整體發展逐步落實成形。未來仍將秉持新村舊眷的交融型態，持續發展海軍眷村人文居住、文化休閒、公共設施與產業進駐等四大機能。文化局局長王文翠表示，為維護文化景觀風貌與紋理，評選配分特別強調眷村周邊景觀協調融合、基地內老樹保存、鳥類生態友善等項目，以及強調社區生活機能交融，歷史紋理傳承延續等規劃構想。全案係以加速保存活化眷村為使命，額外要求實施者負擔文化景觀維護金、協闢道路、老眷舍維護營運、公園綠地認養維護及建置公共設施等多項公益回饋。王文翠指出，本次招商基地周邊陸續投入資源建置公共設施，包含緯六路20米計畫道路開闢、聯合里民活動中心、眷村遺構公園、公廁及公共停車等，以多元配套方式引入民間資源活化眷村，多管齊下，達成公私協力推動眷村活化再生。文化局表示，左營海軍眷村第二期公辦都更招商，三個單元近1萬4,000坪，全案預估總投資金額上看302億元，由達麗建設獲選為單元五、六、七最優申請人。申請人除回饋文化景觀維護金外，並額外承諾多項公益回饋，將打造生活機能完善、節能永續的現代宜居眷村聚落。