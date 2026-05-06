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連鎖醫美集團「愛爾麗」多家診所分店遭搜索，起因為一名女子在新北板橋分店的診療間更衣時，發現天花板角落裝攝影機，報案後，由警方現場確認，新北地檢偵辦調查。而衛福部醫事司說明，要求衛生局針對該醫美集團查明是否違反醫療法第72條，最重可罰25萬元。針對醫美集團「愛爾麗」診所爆出有民眾在診療間進行更衣時，發現角落裝有攝影機一事，新北地檢署已前往多家診所分店進行搜索。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，對此已要求衛生局先查明是否違反《醫療法》第72條「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。」若屬實可依照《醫療法》第103條處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。不過，在停業處分或廢止開業執照部分，劉玉菁說明，是否符合《醫療法》108條的停業或廢止開業執照情事，仍須視後續調查而定。