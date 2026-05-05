美股主要指數週二（5日）早盤上漲，那斯達克指數創下歷史新高，記憶體族群表現再度大爆發，美光股價出現10%的強勢漲幅；另一方面，英特爾股價漲幅也達到10%。

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美股四大指數5日早盤，截至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數上漲149點、那斯達克指數上漲253點、標普500指數漲49點、費城半導體指數大漲308點，漲幅近3%。

個股部分，台積電ADR平盤震盪、輝達小漲1%、AMD漲幅3%、英特爾大漲近10%；記憶體族群表現強勢，美光再度飆漲近10%、SanDisk也勁揚超過6%；另一方面，被動元件大廠威世科技也再度有3%以上漲幅。

根據CNBC報導，原油價格全面下跌，提振了股市。西德州中質原油期貨下跌3%，至每桶102美元；布蘭特原油期貨價格下跌2%，交易價格約每桶111美元。

荷姆茲海峽再次發生襲擊事件，美伊之間的停火協議仍然脆弱。然而，美國國防部長赫格塞斯週二表示，停火協議肯定有效，並且兩艘美國商船和美國驅逐艦已經安全通過了該海峽，表明航道暢通。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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