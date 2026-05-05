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台北市近期因老鼠藥投放問題，引發綠營人士猛烈砲轟，批評北市府防治鼠患方式不當，粉專「政客爽」在臉書貼出數據，指出高雄市採購老鼠藥的金額與數量遠超台北，甚至曾創下單周發放40萬包的紀錄，質疑綠營根本是雙標。根據公開資料顯示，台北市每年採購老鼠藥的費用約為150萬元，但高雄市平均每年採購金額卻高達310萬至340萬元，光是三年的採購金額就逼近千萬元大關。粉專點出，若要論短期大量投放，高雄過去在滅鼠週期間，曾一次性發放過40萬包老鼠藥，當時卻不見綠營人士出來批評。部分人士護航「高雄土地面積較大」，粉專列舉數據破解，高雄市有60%至70%屬於山區、森林或未開發土地，如茂林、桃源、那瑪夏等地，根本不需要大規模投放環境用藥。此外，台北市每平方公里的人口密度為9739人，高雄市僅939人，且高雄人口已連續9年負成長，去年更減少1.2萬人，滅鼠計畫對象是都市計畫區與住宅市場，若比較兩市的「建成區面積」，差距會大幅縮小。粉專強調，如果攻擊台北的做法有問題，是否也意味著高雄長期以來面臨著相同、甚至更嚴重的安全風險？嘲諷表示，高雄如果沒有鼠患，採購這麼多藥劑，「是怕老鼠肚子餓嗎？」