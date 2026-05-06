今天（5月6日、農曆三月二十日）是註生娘娘生日，無論想要求子、祈求孩子健康成長，都適合到廟裡走一遭，和註生娘娘打聲招呼，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文整理拜註生娘娘時的供品準備、求子禁忌、流程等資訊。
據中央研究院數位典藏資源網指出，註生娘娘又被稱為「註生媽」，關於註生娘娘是誰有各種說法，《封神傳》中指出，註生娘娘的本名為雲霄、瓊霄、碧霄，註生娘娘是由這三姑合稱，在三仙島中負責掌管產盆，也是龜靈聖母的徒弟。
高雄岡山壽天宮則指出，註生娘娘的由來眾說紛云，有人所供奉的是佛教的觀士音、九子母，有人則是信奉道教的碧霞元君、西王母。在民間的信仰中，則相信註生娘娘是臨水夫人、金花娘娘或媽祖。
高雄岡山壽天宮強調，拜註生娘娘時並無特定禁忌，供品主要還是隨自己心意及誠意，但若要求子，務必說清楚「目前居住地址、夫妻姓名、生日、目前求子方法。」
📌註生娘娘生日： 紅龜粿、壽麵、壽桃、紅蛋、鮮花
📌平日拜註生娘娘：鮮花、茶或酒、水果
📌拜註生娘娘求子：鮮花、茶或酒、水果、油飯、紅棗、桂圓
📌感謝註生娘娘得子答謝：鮮花、茶或酒、水果、油飯、麻油雞、彌月蛋糕
如果有想特別向註生娘娘求生特定性別，也可以遵從民俗說法，男生額外準備柳丁、紅蛋、6朵白百合或白牡丹，女生的話則是水梨、紅棗、6朵紅百合或紅牡丹。
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高雄岡山壽天宮則指出，註生娘娘的由來眾說紛云，有人所供奉的是佛教的觀士音、九子母，有人則是信奉道教的碧霞元君、西王母。在民間的信仰中，則相信註生娘娘是臨水夫人、金花娘娘或媽祖。
📌註生娘娘生日： 紅龜粿、壽麵、壽桃、紅蛋、鮮花
📌平日拜註生娘娘：鮮花、茶或酒、水果
📌拜註生娘娘求子：鮮花、茶或酒、水果、油飯、紅棗、桂圓
📌感謝註生娘娘得子答謝：鮮花、茶或酒、水果、油飯、麻油雞、彌月蛋糕
如果有想特別向註生娘娘求生特定性別，也可以遵從民俗說法，男生額外準備柳丁、紅蛋、6朵白百合或白牡丹，女生的話則是水梨、紅棗、6朵紅百合或紅牡丹。