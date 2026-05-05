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IC設計大廠聯發科近期股價狂飆，從4月7日1470元至今（5）日，股價大漲114%，近2個交易日股價連續一字鎖死漲停，股價已來到3155元。根據證交所公告，聯發科連續兩天符合「公布注意交易資訊」標準，若股價持續大幅波動，可能將進入分盤處置。聯發科除了AI ASIC題材持續發酵，市場也關注OpenAI AI agent手機計畫可能帶來的新動能。天風國際分析師郭明錤最新調查指出，OpenAI手機專案規劃出現明顯變化，量產時程可能由原先預估的2028年，提前至2027年上半年，處理器供應模式也從聯發科與高通共同開發，轉向聯發科更有機會獨家供應。郭明錤指出，OpenAI加快硬體布局，可能與AI agent手機競爭升溫有關。市場傳出OpenAI手機將採用以聯發科天璣9600為基礎的客製化版本，晶片預計2026年下半年由台積電N2P製程量產。若開發進度順利，郭明錤預估，OpenAI手機2027年至2028年合計出貨量約3000萬支，雖然規模不及主流手機品牌，但若聯發科順利切入核心處理器供應鏈，將有助市場重新評價其AI終端晶片布局。