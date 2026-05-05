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前民眾黨新住民委員會主委中配徐春鶯，近日傳出因涉嫌違反「反滲透法」，極可能遭註銷台灣身分，對此，民進黨立委林俊憲表示，若此案屬實，徐春鶯將成為國內首位因涉犯「反滲透法」而被取消居留許可的中國籍人士，此案例具有極為重要的歷史性意義。林俊憲指出，過去雖有中配因發表武統言論，而遭廢止居留許可並驅逐出境的案例，但徐春鶯案的本質不同，他分析，居留許可的裁量權屬於行政權，雖然「反滲透法」中未直接規定處分方式，但行政機關可採納司法相關事證進行認定，徐春鶯若成為循此路徑被註銷身分的第一人，未來行政機關援引此案做出處分將會更加簡單迅速。林俊憲解釋，過去被驅逐的案例大多是因為大聲嚷嚷被趕出去，但徐春鶯案則是不要以為默默搞破壞，就能規避法律風險。他強調，只要被司法掌握事證，無論是否持有台灣身分證，都有可能面臨被驅逐出境的命運。他嘲諷表示，徐女士對台灣並非毫無貢獻，透過此案的司法事證，讓國人第一次明確看清中國與藍白陣營之間錯綜複雜的關係，徐春鶯在本質上只是一枚棋子，但卻意外幫助台灣社會看懂了整場政治棋局。林俊憲呼籲大眾無需對徐春鶯過多苛責，祝福她在台灣接受完應有的司法處罰後，能安心回到她口中最美好的祖國生活。