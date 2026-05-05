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▲賴冠霖手上有著WANNA ONE出道日的刺青。（圖／翻攝自Mnet plus）

男星賴冠霖10年前在韓國《PRODUCE 101》中脫穎而出，成為了限定男團WANNA ONE的成員，團體合約到期解散後，他先是到中國發展，後又宣布退出演藝圈轉職幕後追求導演夢，近日他驚喜出現在WANNA ONE出道十週年合體團綜，跟成員河成雲聊天時，他公開手臂上刺青意義，其中竟然刻著WANNA ONE出道日8月7日「807」，表示那是自己人生中非常重要的日子，讓河成雲現場聽哭。賴冠霖因為退出演藝圈，沒有加入本次WANNA ONE出道十週年的合體綜藝，不過成員河成雲特別飛往北京尋親和賴冠霖見面，兩人吃飯時，賴冠霖公開了手臂上刺青意義，其中眼角一瞥可以看見數字「807」，而那正是WANNA ONE的出道日子。賴冠霖接著透露會紋上這個數字的原因：「若是我人生中有很值得慶祝的日子，或是個人特別想要紀念的日子，我想我會說是8月7日，因為那是我經過許多努力後，獲得了好成果的日子。」河成雲在一旁聽完，先是驚訝說了：「這真是大發（太好了）！我感覺我要哭了。」接著他問了賴冠霖，明明早就離開韓國演藝圈那麼久，為什麽韓文絲毫沒有退步，反而比在韓國時候更好了，賴冠霖則回應河成雲：「其實對韓國演藝圈還有些念想。」讓WANNA ONE成員哥哥們聽了都語塞。