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民進黨立委沈伯洋近日提出以「無限城論壇」取代「雙城論壇」，引起各界熱議。台北市研考會主委殷瑋今（5）日在飛碟聯播網《飛碟晚餐王淺秋時間》節目中對此回擊，強調蔣萬安市長上任後積極拓展國際空間，從巴黎論壇、紐約考察到與東京知事小池百合子的頻繁互動，台北市早已與世界接軌，批評沈伯洋對台北市的國際參與現狀「真的不夠了解」。針對沈伯洋質疑雙城論壇是「國安破口」與「滲透來源」，殷瑋在節目中反問沈伯洋，應該明確指出具體的「滲透點」而非僅操作意識形態。殷瑋直言，雙城論壇是目前兩岸唯一的官方交流平台，若將其廢除，等同讓台海官方對話機制「掛零」，台北市民在經歷多次選舉後，對於這類「抗中保台」的政治訴求已有清楚的判斷。殷瑋質疑，沈伯洋所提的「無限城」概念本質，是與世界多個城市往來，這與保留雙城論壇並無衝突。他呼籲政界思考，若台灣真心要走向世界，所謂的「世界」難道不該包括位處鄰近的城市嗎？他認為，盲目切斷與鄰居的聯繫並非長久之計，城市交流應回歸務實面，而非一味為了政見而讓溝通管道陷入停擺。