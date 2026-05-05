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▲艾怡良（如圖）近來開啟「鐵人模式」，連續四天趕場咪豆、泡泡島兩大音樂節，展現驚人的舞台魅力與體力。（圖／環球音樂提供）

艾怡良去年因聲帶出狀況，緊急宣布取消小巨蛋演唱會，經過休養後逐漸好轉，近期正式宣布將展開新一輪巡演，預計橫跨北京、上海、成都、廣州、深圳五大城市。日前上海場門票一開賣便引發強大的「搶票效應」，瞬間秒殺完售，被問到台北及高雄的場次？艾怡良與團隊目前正在緊鑼密鼓地籌劃當中，屆時希望能配合新作品一起推出。艾怡良與經紀人左光平先前一同上節目，透露原訂去年要在台北小巨蛋舉辦演唱會，卻因艾怡良聲帶出狀況，在醫師建議下忍痛取消。經過休息調養後，艾怡良近來開啟「鐵人模式」，連續四天趕場咪豆、泡泡島兩大音樂節，展現驚人的舞台魅力與體力。面對台下萬人齊聲大合唱的震撼場面，艾怡良儘管行程緊湊，仍非常感性地表示：「我想把每一年成長的過程，都分給願意聽我唱歌、聽我說話的人。」隨著音樂節的熱度持續攀升，她也正式宣布即將展開新一輪巡演，預計橫跨北京、上海、成都、廣州、深圳五大城市。日前上海場門票一開賣，就引發粉絲瘋狂搶票，瞬間秒殺完售，歌迷們也瘋狂敲碗、請求加場，足見天后的超人氣。至於台北及高雄的場次？艾怡良與團隊透露目前也正在緊鑼密鼓地籌劃當中，屆時也希望能配合新作品一起推出。歌迷們引頸期盼已久的新巡演消息終於公佈，艾怡良更透露2026下半年希望能發行年度全新作品，這次她將打破過往框架，嘗試以不同的面貌與樂迷見面。無論是音樂創作還是全新的個人演唱會，都已經進入密集籌備階段，要讓歌迷們看見一個全面升級、嶄新的艾怡良。