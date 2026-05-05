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奇美實業今（5）日召開董事會，通過董事長交接案，由創辦人許文龍之子許家彰接任董事長，原董事長許春華則轉任奇美集團榮譽董事長。公司表示，這次交接是奇美長期治理規劃的一環，也代表企業完成世代傳承，後續將延續既有營運基礎，推動永續經營。許春華自2012年接任董事長後，帶領奇美實業從過去以規模為主的材料製造模式，逐步轉向高值化、差異化產品布局，並將永續發展與低碳轉型納入營運策略。任內奇美不僅維持在全球材料市場的競爭地位，也透過制度化管理與中長期投資，推動公司從傳統石化製造，走向高性能材料與永續解決方案並重的發展方向。新任董事長許家彰長期參與奇美集團旗下事業與公益體系治理，具備產業經營、文化與醫療公益等跨領域經驗。他自2001年起投入新視代科技，也就是奇美家電的經營，並於2010年起擔任董事長至今，持續推動品牌與事業發展。除企業經營外，許家彰也長期投入集團公益與文化事業，目前兼任奇美博物館館長、奇美文化基金會董事長，以及奇美醫療財團法人副董事長。奇美實業指出，許家彰熟悉集團核心價值、營運架構與長期發展方向，此次接任董事長，有助公司在既有基礎上維持穩健運作，並推進下一階段布局。