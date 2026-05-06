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「國民姐夫」EXILE放浪兄弟成員AKIRA上日本節目《メシドラ～兼近＆真之介のグルメドライブ～》首度公開跟林志玲交往、台日遠距離戀愛的細節，2人是2010年透過舞台劇《赤壁-愛-》相識，起初語言不通，靠隻字片語越走越近，而真正讓感情確立的契機，是林志玲因祖母過世打電話爆哭到睡著，AKIRA不敢掛電話守在另一端長達2、3小時，直到她醒來說「哈囉？」他立刻回「我在這裡」，這段通話成2人決定在一起的關鍵。AKIRA表示，跟林志玲是2010年合作舞台劇《赤壁-愛-》認識，因為語言不通，起初不來電，但因為日文片語有時候意思比較曖昧，反而可以讓彼此表達的更直接，慢慢的他們對話也越來越直率，因此越走越近。而2人交往的契機，是當時林志玲的祖母過世，她打電話向AKIRA傾訴，哭得非常傷心，最後累到睡著，AKIRA當時不敢掛電話，2、3個小時後她醒來說了聲「哈囉？」然後AKIRA立刻回應「我在這裡」，就因為保持通話的溫暖舉動，讓林志玲決定在一起。交往之後，AKIRA跟林志玲就展開了台日遠距離戀愛，AKIRA就算很忙也會擠出時間見面，甚至還有當天來回的時候，早上出發、中午抵達台灣，吃個飯就立刻回日本，行程雖然緊湊，但他說：「那短短1、2個小時很珍貴。」也因為林志玲是能夠接受這些的人，2人才會如此契合，「除了感謝還是感謝。」他們當時是2018年底交往，約半年後於2019年6月結婚，兒子2022年1月出生。