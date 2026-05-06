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▲胡瓜合體孫女Emma（如圖）一起拍片，兩人互動超搞笑。（圖／翻攝自nextone_gua YT）

藝人胡瓜所主持的網路節目「下面一位」，靠著有趣的內容擁有許多忠實觀眾，全新一集預告中，他找來了自己18歲的孫女Emma一起同台，透過小女生的穿搭視角幫67歲的阿公穿搭，不過胡瓜卻相當不適合穿年輕人的衣服，讓Emma在一旁吐槽「好不雅觀喔！」超爆笑互動瞬間掀起熱議。全新一集「下面一位」的預告中，找來了胡瓜的孫女Emma一起為阿公搭配衣服，兩人一站在旁邊就開始鬥嘴，Emma先是問胡瓜：「你是狗派還是貓派？」結果被回答：「我都沒有養寵物。」讓Emma超無奈說：「就問你喜歡哪一個？」讓胡瓜無言說：「很不耐煩！」接著兩人開啟了新衣服搭配時間，Emma拿了一條太小的褲子給胡瓜，因此拉鏈是一點也拉不起來：「小姐你拿的褲子會不會太小？」讓Emma笑說：「其實現在可以把褲頭打開，流行露內褲。」因為衣服不合適，因此Emma讓胡瓜換了一套衣服，上衣是黑色透膚網格背心，下半身則是灰色棉褲，讓胡瓜直呼很像健身教練，質疑孫女：「你到底會不會配衣服？」而Emma在一旁也吐槽：「好不雅觀喔！我覺得不太妙，感覺這個計劃會失敗。」Emma和胡瓜一來一往互動讓網友只看預告就笑翻，紛紛留言，「好像小禎」、「我才想說誰敢跟瓜哥這樣說話，原來是孫女長這麼大了」、「臉型太像媽媽了」、「Emma好漂亮好有氣質，有遺傳到媽媽」、「長得好像媽媽，以為影片是媽媽本人」、「長得太像媽媽」、「眼神很像，尤其有點不耐煩那裡」，直呼Emma完全就是縮小版的小禎，長越大越漂亮。