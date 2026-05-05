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▲中央氣象署今（5）日晚間9點40分發布最新「大雨特報」，提醒民眾，由於華南雲雨區東移，水氣持續影響台灣。（圖／中央氣象署）

▲氣象署6日21時40分發布「大雨特報」，包含澎湖、雲林以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

明天的天氣

降雨區域擴大了！中央氣象署今（5）日晚間9點40分發布最新「大雨特報」，提醒民眾，由於華南雲雨區東移，水氣持續影響台灣，包含有局部瞬間大雨，山區注意坍方及落石，這波雨勢預計將持續至明（6）日早上。05日晚間至06日基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣。中央氣象署表示，明（6）日環境轉偏東風、氣溫回升，清晨在北部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，不過白天起西半部逐漸轉為多雲到晴、可以見到陽光，僅東半部及恆春半島雲量偏多，偶有短暫陣雨出現，午後各山區亦有局部短暫陣雨的機率。各地氣溫方面，東半部高溫為26至28度，西半部則回溫到28至30度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖偏熱，而各地低溫普遍為19至22度，感受稍涼，早晚外出請多加衣物注意保暖。