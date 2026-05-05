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▲面積超過500平方公尺的商場，以及超過300平方公尺的餐廳，在動工裝修前必須先完成鼠患防治作業，才能取得施工許可。（圖／台北市府提供）

▲廠商在申請拆除計畫備查或室內裝修圖審時，若未能提供合格的鼠患防治報告，將無法取得施工許可證。（圖／台北市府提供）

台北爆發「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安今（5）日率領局處首長召開鼠患防治記者會，宣布針對全市建築工地與大型營業場所實施防鼠新制。都發局長簡瑟芳指出，隨著北市進入「大都更時代」，拆除與新建工程頻繁，為避免施工期間鼠類孳生並影響周邊社區，市府提出三大目標，包括降低孳生風險、防止影響鄰里及建立標準化機制。未來包含都更、危老及一般拆建工程，在開工前均須檢附由合格業者出具的鼠患防治完成報告，確保環境清消到位。新法規不僅針對新建工地，連同大型商場與餐廳的室內裝修也納入管轄。簡瑟芳表示，凡是面積超過500平方公尺的商場，以及超過300平方公尺的餐廳，在動工裝修前必須先完成鼠患防治作業，才能取得施工許可。此外，針對施工中的建築工地，市府要求廠商每隔6個月需定期向建管處提送防治報告，內容必須包含清消紀錄與現場照片，落實長期的環境管理。建管處長虞積學補充，相關配套已納入拆除執照與裝修許可的審查流程中。廠商在申請拆除計畫備查或室內裝修圖審時，若未能提供合格的鼠患防治報告，將無法取得施工許可證。若業者心存僥倖私自開工，市府將認定違反《建築法》並依法處以裁罰，呼籲開發商與營建業者務必配合，共同維護台北市的公共衛生環境。