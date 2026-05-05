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前經濟部長王美花今（5）日指出，台灣長期壓低油、氣、電價格，減輕民眾負擔，但實際代價則由中油、台電承擔。她認為，能源價格牽動物價與民怨，政府確實會有考量，但不能讓國營事業在吸收成本後持續虧損，否則會削弱後續投資、維修與服務能力。王美花表示，國際能源價格上漲時，許多亞洲國家也會採取補貼措施，避免衝擊民生；台灣近年同樣選擇由政府與國營事業承擔部分成本。不過她強調，價格沒有調整，不代表成本不存在，若最後全由事業單位吸收，長期下來會影響公司體質。她也提到，自己任內曾替台電爭取1000億元特別預算，希望補足因吸收電價成本造成的財務缺口，但相關預算未能通過。她坦言，這讓她對台電感到不好意思，因為台電承擔穩定物價的任務，卻沒有取得足夠支持。至於中東情勢對能源供應的影響，王美花認為，外界不應只看短期航道是否恢復通行，還要評估區域能源設施受損後的修復時間。她指出，若相關電廠復原期長達4至6年，油價與天然氣價格仍可能維持偏高水準，能源韌性也會成為各國必須面對的課題。王美花認為，政府若要維持價格穩定，就必須同步處理企業虧損與財務補貼，並向民眾說清楚國際能源成本與國內價格之間的關係。