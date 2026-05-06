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▲曾沛慈穿黑色帽T現身機場，即便包緊緊還是被認出。（圖／翻攝自微博@宇宙魔法師）

曾沛慈因參加綜藝節目《乘風2026》（又稱浪姐）人氣翻漲，最近她在長沙機場被粉絲包圍搶拍，可見高人氣，而她也很親切地一一和粉絲道謝，不過粉絲追著她到馬路上，還倒退走路就為了拍她，曾沛慈馬上化身秩序小隊長，伸出手要大家停下來，還指名，「你們剛剛拍過了，先不要動了！」下一秒乖巧地一起等紅綠燈，畫面流出後再圈粉一波。曾沛慈在長沙機場被粉絲圍堵，許多人衝上前對著她狂拍，對她說「加油」、「姐姐好棒」，曾沛慈也大方道謝，不過一行人實在跟得太緊，有人還為了拍她倒退走路，出了機場眼看就是大馬路，曾沛慈馬上出聲，「這邊太危險了！你們剛剛已經拍了，所以幫我注意自己安全好不好，現在先不動哦，我們等綠燈再過。」粉絲也都很聽話馬上停下腳步，乖巧地站在曾沛慈旁邊等著過馬路，不少網友看了都笑說，「聽話好嗎，不然孫尚香要飆戰力了」、「真的是這屆人氣top了」、「沛慈太可愛了」。不過也有人說，曾沛慈明顯面露疲態，對於這麼多人跟拍看起來還不是很習慣，希望粉絲能放過她，不要去機場圍堵。曾沛慈在《浪姐》中除了展現驚人歌喉之外，擔任隊長時不吝嗇地教隊員唱歌技巧，有人情緒崩潰她也上前安慰，甚至將自己可以表現的部分都讓給隊友，有時候還會撒嬌裝可愛，中國網友更稱她為台灣萌妹代表。