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▲柯震東在「海巡」與粉絲互動時．透露即將發行單曲、回歸樂壇的計畫。（圖／翻攝自柯震東 Kai Ko臉書）

柯震東踏入影壇14年，交出《那些年，我們一起追的女孩》、《再見瓦城》、《月老》等代表作，近年轉戰小螢幕，《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》、《乩身》叫好又叫座，近日他在「海巡」與粉絲互動時．透露即將發行單曲、回歸樂壇的計畫，不少年紀較輕的粉絲不知道偶像出過專輯，「現在才知道柯震東會唱歌！」一名網友在社群平台分享柯震東15年前發行的首張專輯主打歌〈請比我愛她〉，寫下：「今天突然想起應該是國中的時候常常聽的歌，柯震東唱歌真的蠻好聽的！但之後好像都沒有在出新歌了？」貼文引來柯震東本人回覆：「之後會出單曲！請支持！」似乎怕沒人相信，還補充說「真的啦」。許多粉絲訝異〈請比我愛她〉是柯震東所演唱，「我現在才知道這是柯震東的歌」、「那時候發現是柯震東也嚇到」、「我現在才知道這首是柯震東的...」、「這首KTV必唱」、「我歌單也有這首！」另外，有不少人期待他相隔多年後再發音樂作品，「你終於要回歸歌手了嗎」、「要攻金曲獎了嗎」、「我居然等到這一天了！」《那些年，我們一起追的女孩》2011年8月正式上映，還是新人的柯震東一炮而紅，他先在電影原聲帶獻唱〈寂寞的咖啡因〉、翻唱〈永遠不回頭〉，後來索尼音樂趁勢幫柯震東打造個人專輯《有話直說》，請到薛忠銘製作、張簡君偉、倪子岡、葛大為、胡如虹、崔惟楷等人寫詞、譜曲，於同年11月11日發行，主打歌有〈有話直說〉、〈請比我愛她〉還有和陳妍希合唱的〈漂流瓶〉。柯震東的首張專輯在台灣、香港銷售量不錯，後續還推出「金獎慶功影音限量特別版」，附送寫真集、年曆及收錄3首主打歌MV的DVD。此外，金曲歌后、名音樂人陳珊妮2019年發行的《Juvenile A》專輯，也請到柯震東合唱〈35〉，該專輯拿下當年金曲獎最佳專輯製作人獎，陳珊妮在台上特別點名感謝柯震東。