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總統賴清德圓滿完成非洲友邦史瓦帝尼的訪問，順利返抵國門。事實上，本次出訪過程波折不斷，原訂4月底啟程的計畫，因中國施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等三國，企圖阻斷領空來封鎖台灣外交。然而，賴清德最終以「去程突襲、回程繞路」的方式成功突圍，回程特別改走偏南航線，繞經印度洋並從印尼、菲律賓空域返台。對此，退役少將于北辰今（5）日在政論節目《台灣最前線》中表示，這背後一定有美方協助，就是要告訴中共，台灣你圍不住。于北辰解析，關鍵在於賴清德搭乘空中巴士A340擁有四具發動機，不同於一般雙引擎客機受限於ETOPS規定，必須沿著陸地邊緣飛行以便應對引擎故障，四引擎飛機具備飛行大洋的自由度與極高安全性。這架飛機雖然是台灣在2006年轉賣給史瓦帝尼，卻因為橫跨海洋的物理特性，成功讓原本想透過控制非洲三國領空來刁難的中國完全算不到，只能眼睜睜看著專機從大洋上方突破封鎖。這次航線安排是人算不如天算，于北辰表示，中國原本企圖利用區域影響力封鎖航路，沒想到這架過去被部分人士視為「高耗油、賠錢貨」的四引擎飛機，竟在美方的精準算計與指點下，成了外交突圍的神兵利器。不僅證明了台灣在國際局勢中具備靈活應變的韌性，更顯現出台美在安全合作上的深厚基礎，即便面對領空刁難，台灣依然能透過智慧與盟邦的支持，順利走向世界。