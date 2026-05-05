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輝達執行長黃仁勳近日受訪時指出，實體AI正在加速成形，具備推理能力的機器人有機會在1至3年內走向普及，帶動市場重新檢視台灣機器人供應鏈布局，其中鴻海集團旗下鴻準、廣宇等個股率先受到關注。黃仁勳表示，AI下一階段發展將從數位世界走向實體世界，自駕車、無人計程車與機器人都是重要應用。他認為，自駕計程車的科學問題已大致解決，至於人形機器人，除了AI模型外，關鍵仍在馬達、感測器、電池、材料與機電整合等技術。法人認為，鴻海集團因長期與輝達合作AI伺服器、自駕與智慧製造，旗下相關公司有機會在機器人零組件、組裝與系統整合中取得核心地位。鴻海旗下鴻準以金屬機構件、消費電子產品機殼與組裝為主要業務，近年則逐步切入AI與機器人應用。先前宣布未來10年將以美國製造為核心推動投資布局，並透過子公司投資香港機器人公司博歌科技，外界解讀，有助從既有製造能力延伸至AI機器人供應鏈。廣宇則被視為鴻海機器人布局中的關鍵零組件角色。原本以線束、連接器等產品起家，近年積極推動轉型，並與鴻海共同投資比利時軸向磁通馬達公司Magnax，由於馬達被視為人形機器人的核心零組件之一，法人認為，廣宇有機會在動力模組與機器人關鍵零件上取得發展空間。鴻海除與輝達合作AI工廠、智慧製造外，也曾推動自駕車相關計畫；休士頓新廠也導入與輝達合作的人形機器人應用。除鴻海集團外，台灣機器人概念股也包括達明、盟立、所羅門、和椿、羅昇、新漢、上銀、直得等，分別涉及協作機器人、自動化設備、視覺辨識、傳動元件與系統整合等領域。