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1.25兆國防預算仍卡關，副總統蕭美琴今（5）日接受《鏡電視》專訪解釋，預算跨度8年，平均每位國民每年負擔約6000多元，這筆投資是為了捍衛無價的生命，並以「裝鐵窗」做比喻，強調民眾裝鐵窗或監視器是為了提高侵犯難度。同理，國防預算就是要築起多層次嚇阻體系，讓潛在侵略者認知到侵犯臺灣的代價過高，進而達到避免戰爭的目標。蕭美琴說明，這次預算不只是傳統「政府對政府」的軍購，更涵蓋了「商購」與「委製」。針對科技變革迅速的反無人機系統，可透過商購在國際市場快速獲得；而「委製」則是結合台灣強大的工具機、精密機械與航太產業，透過大單與長單吸引業者投資自動化產線。這不僅能強化防衛，更能扶植國內產業並創造就業機會，建構可信賴的供應鏈。面對預算是否為「空白支票」的質疑，蕭美琴澄清，特別預算條例是法源授權，後續每一項採購項目仍需編列預算並經立法院審查，絕非隨便買。她提到，美方與我方專家已透過兵推得出優先項目，聚焦於小、便宜、量多、機動性高的不對稱戰力，每一分錢都會花在刀口上，並在透明的監督機制下運作。蕭美琴強調，國際社會都在觀察台灣的意志，若我們不展現捍衛決心，國際對臺灣供應鏈的信任將動搖，要避免在國際棋局中成為籌碼，唯一的手段就是建構自身實力，包含科技供應鏈的不可或缺性，以及在安全領域的承諾。透過展現強烈意志，臺灣才能爭取更多理念相近國家的支持與合作。