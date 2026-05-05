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副總統蕭美琴日前接受媒體專訪並於今（5）日晚間首播，過程中被問及職務上的轉換是否能適應，蕭美琴坦言一開始真的很痛苦、很不習慣，這要不斷適應，但矛盾的是一方面要與社會接觸，但每次出門都勞師動眾，甚至影響到民眾的生活，心裡會感到有些抱歉，一直處於矛盾之中。一開始甚至因為覺得管太多與安全人員吵架，而現在覺得在外出行程及在府內活動，都可以達到一個比較好的平衡點。對於從駐美代表成為副總統，身分轉變影響生活習慣，蕭美琴說，一開始真的很痛苦、很不習慣，剛回來台灣的時候，連到樓下拿Uber都是擅自外出，在自己公寓社區範圍內就有很多限制，這需要不斷適應，也一直在這樣的心理矛盾中調適。蕭美琴說，其實自己沒有任何抱怨，因為這是工作與職位必須承擔的，矛盾的地方是，一方面需要多與社會接觸，有時候需要過一點正常人的生活，也需要叫Uber、了解便利超商有何變化、需要知道超市現在的菜價、生活費用，以及人民所關心的事情，因此需要去外縣市走動。蕭美琴表示，但矛盾的是每次出門都勞師動眾，尤其還要執行交通管制，因為出門而影響到民眾的生活，像是趕著上班而被交通管制，心裡會感到有些抱歉，「我們一直處於矛盾之中」。但為了憲政秩序的維持，不得不去面對的一些情境，自己也逐步在調適。蕭美琴坦言，一開始甚至因為覺得管太多而與安全人員吵架，但是前總統蔡英文跟她說要去接受，大家不斷在調適、彼此都需要，直到現在覺得在外出行程及在府內活動，都可以達到一個比較好的平衡點。主持人追問變裝去書展？ 蕭美琴說，為了不要勞師動眾，有些活動安排每攤只能待2分鐘，包括提問的時間，一開始覺得去看展，不就是為了要了解這個產業嗎？但整體規劃沒有辦法深度了解，而且一大堆人大陣仗站在旁邊。後來自己就想出一招，在很低調、沒有人認識的狀況下前往，才能慢慢看，去逛書展逛半天，並不是沒有安全人員，只是全都融入書展的路人之中，都在她身邊，「當時只有沈伯洋委員一個人認出我，他的眼睛非常犀利」。除此之外，沒有一個人認出她。所以有時候能融入人群不被發現，也是另外一種比較安全的做法。最後蕭美琴說，覺得深入社會了解民情，是有這個必要。但是怎麼減少安全上的負擔，安全人員有其專業，主辦單位也有壓力，還有其他可能因為前往而受到影響的民眾，有很多因素需要考慮，但是經過這2年，已經進入一個新的平衡點了。