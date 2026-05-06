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▲艾力克斯（左）與李詠嫻婚姻幸福，是演藝圈的銀色夫妻。（圖／艾力克斯臉書）

▲艾力克斯（左）與李詠嫻（右）結婚23年，育有一對子女。（圖／艾力克斯臉書）

53歲艾力克斯曾與蔣偉文、姜冠豪組成男子團體「三片吐司」而打開知名度。2003年艾力克斯和李詠嫻結婚，婚後育有一對子女，兩人也是演藝圈中的銀色夫妻，他則經常出現在各大活動主持、綜藝節目上。艾力克斯在2011年出過理財書，分享自己「以卡養卡」負債250萬的慘痛經驗，從此讓他開始正視自己的金錢觀，也教導兒女正確的8大理財觀念，分別是大學時期，艾力克斯開始申辦信用卡，因為覺得核卡很容易，他一下就拿了15張卡在手，而且每次都是不顧一切去買東西，完全不考慮、想買就買．一開始他還能按時繳帳單，隨著這樣的揮霍無度，不知不覺的累積了接近250萬元的卡債， 在22%的循環利息滾動下，即便每個月繳6萬元卡費，依然感受不到還款進度。最後艾力克斯花了4年還清卡債，也因此體會到自己的金錢觀出了很大問題。艾力克斯表示，想要理「財」，最重要的還是要有財產才可以處理，從當下就要審視自己的消費習慣，或者強迫自己儲蓄，等累積到一定的金額後，就可以理財。艾力克斯也建議大家，「理財就從現在開始」，只要你想要理財，就要當下、立刻開始，不管你的收入多寡，早一天開始就是多存一天的錢，千萬不要在心裡僥倖的想說下週開始、發薪時再來處理。在書中，艾力克斯提到，投資一定要選自己熟悉的，像是股票一定要挑選自己喜歡類別，因為人總是會對自己喜歡的東西，特別深入研究，股票也是，如果一味跟著別人報的「明牌」去買，到時連怎麼賠錢都不知道，而自己有研究後，即便投資失敗，也能清楚知道問題出在哪。此外，艾力克斯從子女小時候就開始培養理財觀念，「賺錢、花錢、存錢必須取得平衡」、「理財不只是存錢，也要懂得投資才行」、「要買對的保險」、「建立緊急預備金」、「存錢列為最優先考量」，最後一點「培養贏家的態度」。對於存錢理財，一般人有太多理由無法做到，事實上，你要有「我可以做到」的積極態度，且在立定目標金額的同時，立定達成的時間，要特別注意的是不要好高騖遠，但也不要小看自己。對於艾力克斯從卡奴翻身成理財達人，理財專家盧燕俐引用台灣知名企業家王永慶的名言說道：「你賺的一塊錢不是你的錢，你存的一塊錢才是你的錢。」盧燕俐坦言，幸好艾力克斯告別了卡奴，「否則工作再認真，通告再多，也只是幫銀行打工。」