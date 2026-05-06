台北市與新北市近期鼠患延燒，老鼠在街上橫行霸道，進而成為政治攻防議題。事實上，在今年三月的法國巴黎市長選舉中，鼠患議題也同樣是選舉過程的焦點之一，究竟這座浪漫之都是如何面對鼠患？
巴黎為了對抗老鼠做了什麼工作？
老鼠問題屢次讓前往巴黎的遊客感到恐懼，而居民也經常看到牠們四處亂竄，老鼠長久以來一直困擾著法國首都，2017年巴黎市啟動一項計畫，除了消滅老鼠之外，也試圖減少城市中的垃圾量，在全市廣設氣密垃圾桶，減少散落的食物。用老鼠藥發動千次滅鼠行動。Politico.eu報導指出，當時投入170萬歐元。
巴黎市政府當時大致歸納出幾項滅鼠方針，減少垃圾獲取途徑，在公園裡改用有蓋垃圾桶、滾動式垃圾桶；設置可分類的垃圾箱；
公共區域使用像壓縮式垃圾桶。透過安裝覆蓋 15 公分厚土壤的金屬網，限制某些區域形成老鼠窩的機會。
此外，在街道和綠地亂丟食物會受到處罰，因為老鼠非常喜歡吃垃圾、種子和原本餵鳥的麵包。 2020年，因這項違法行為開出的罰單有438張。
不過，這些行動最終以失敗收場，因在巴黎舉辦奧運前，老鼠仍猖獗。
2023年，時任巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）成立特別委員會，試圖找尋讓200萬民眾與600萬隻老鼠共存的方法，一改先前砸錢滅鼠的方針，但仍持續進行密不透風的加蓋垃圾桶搭配節育藥的方法，立刻遭質疑成效。
老鼠成為巴黎選舉議題
老鼠甚至成為巴黎市選舉活動中的一個議題，在今年3月的巴黎市長選舉中，右派共和黨（LR）候選人達提（Rachida Dati）在競選過程中曾宣布，他將啟動一項大規模計劃來對抗鼠患，強調巴黎不能繼續是一個人們在垃圾中行走、踩過老鼠卻視為理所當然的城市」；甚至在競選影片中與垃圾清運人員一起搭車，甚至當場問及清潔人員「你不覺得老鼠越來越多了嗎？」試圖帶起老鼠議題。
向老鼠宣戰的不只有他，根據法媒《新觀察家》（Le Nouvel Obs）報導，社會黨的葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）也表示將加強城市清潔，並部署專門小組解決。「老鼠的存在確實是一種困擾，因為老鼠不應該出現在巴黎的公共空間」；葛瑞格華在最終的選舉當選為巴黎市長。
另一左翼政黨候選人奇基魯（Sophia Chikirou）更稱，巴黎約有四百萬到六百萬隻老鼠，也就是每位居民約有兩到三隻的比例，這個數字自2015年以來上升了50%。這使得巴黎成為全球每位居民老鼠數量第四高的城市。
屬於總統馬克宏（Emmanuel Macron）中間派陣營的候選人布爾納澤爾（Pierre-Yves Bournazel）則告訴法國資訊廣播（France Info），他希望改革城市的清潔系統，使巴黎每天都像2024年奧運會期間一樣乾淨。
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老鼠問題屢次讓前往巴黎的遊客感到恐懼，而居民也經常看到牠們四處亂竄，老鼠長久以來一直困擾著法國首都，2017年巴黎市啟動一項計畫，除了消滅老鼠之外，也試圖減少城市中的垃圾量，在全市廣設氣密垃圾桶，減少散落的食物。用老鼠藥發動千次滅鼠行動。Politico.eu報導指出，當時投入170萬歐元。
巴黎市政府當時大致歸納出幾項滅鼠方針，減少垃圾獲取途徑，在公園裡改用有蓋垃圾桶、滾動式垃圾桶；設置可分類的垃圾箱；
公共區域使用像壓縮式垃圾桶。透過安裝覆蓋 15 公分厚土壤的金屬網，限制某些區域形成老鼠窩的機會。
此外，在街道和綠地亂丟食物會受到處罰，因為老鼠非常喜歡吃垃圾、種子和原本餵鳥的麵包。 2020年，因這項違法行為開出的罰單有438張。
不過，這些行動最終以失敗收場，因在巴黎舉辦奧運前，老鼠仍猖獗。
2023年，時任巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）成立特別委員會，試圖找尋讓200萬民眾與600萬隻老鼠共存的方法，一改先前砸錢滅鼠的方針，但仍持續進行密不透風的加蓋垃圾桶搭配節育藥的方法，立刻遭質疑成效。
老鼠成為巴黎選舉議題
老鼠甚至成為巴黎市選舉活動中的一個議題，在今年3月的巴黎市長選舉中，右派共和黨（LR）候選人達提（Rachida Dati）在競選過程中曾宣布，他將啟動一項大規模計劃來對抗鼠患，強調巴黎不能繼續是一個人們在垃圾中行走、踩過老鼠卻視為理所當然的城市」；甚至在競選影片中與垃圾清運人員一起搭車，甚至當場問及清潔人員「你不覺得老鼠越來越多了嗎？」試圖帶起老鼠議題。
向老鼠宣戰的不只有他，根據法媒《新觀察家》（Le Nouvel Obs）報導，社會黨的葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）也表示將加強城市清潔，並部署專門小組解決。「老鼠的存在確實是一種困擾，因為老鼠不應該出現在巴黎的公共空間」；葛瑞格華在最終的選舉當選為巴黎市長。
另一左翼政黨候選人奇基魯（Sophia Chikirou）更稱，巴黎約有四百萬到六百萬隻老鼠，也就是每位居民約有兩到三隻的比例，這個數字自2015年以來上升了50%。這使得巴黎成為全球每位居民老鼠數量第四高的城市。
屬於總統馬克宏（Emmanuel Macron）中間派陣營的候選人布爾納澤爾（Pierre-Yves Bournazel）則告訴法國資訊廣播（France Info），他希望改革城市的清潔系統，使巴黎每天都像2024年奧運會期間一樣乾淨。
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