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副總統蕭美琴日前接受媒體專訪並於今（5）日晚間首播，主持人問及副總統的職務過去經常被認為是無聲、安靜或較沒存在感，對自己的期待是什麼？蕭美琴坦言與過去擔任立委或駐美代表角色完全不同，有時候要忍住，告訴自己「這個不是我能管、或不要再去管，政府裡大家各司其職」。蕭美琴表示，副總統這個角色滿奇特，很多國家沒有副總統這個角色，所以有些人也會問她，副總統這個角色是在幹麼？在憲政體制上，副總統是備位，在一些特殊情形下扮演備援及輔助的角色。與過去不管是在基層當立委服務，解決一個問題要會勘十幾次，例如要成立一個有機農業研究中心，從灌溉水、自來水到拉電線等，很多事情都事必躬親；在駐美代表處也是在第一線整合跨單位的能量，共同完成任務。副總統這個角色真的非常不一樣，「有時候要忍住，告訴自己這個不是我能管、或不要再去管，政府裡大家各司其職」。蕭美琴也說，副總統倒也不是對外沒聲音，總統賴清德鼓勵她多出去參加活動，像這幾天總統到友邦訪問，有些本來的行程，就由她來接待，也和社會有更多互動。這也是自己平常在總統府每天做的事情，很多台灣的社團頒獎，像是每年的績優捐血人獎，覺得社會都需要感謝他們，因此代表國家來謝謝他們；或做志工服務時數最多、甚至到90幾歲還在做各種志工工作，以及像是磐石獎等各種中小企業的獎項，在社會各行各業有傑出表現或特殊社會服務成果的人，都需要給予他們肯定。蕭美琴提到，另外也花很多時間接待外賓，包括各國國會議員、官員，也有比較特別自己不斷在學習的領域，很多外商公司的CEO正在考慮要不要擴大在台灣的投資、或與台灣哪個領域合作，這也需要與他們互動、說服他們台灣在這個領域可以合作，台灣是一個值得投資的地方，了解他們碰到什麼困難等，需要建構他們對台灣經濟前景的信任關係。所以相對低調一點，雖然不是在第一線的決策及執行單位，但是也沒有閒著。蕭美琴也說，總統賴清德賦予其特定領域的任務，例如請她主持太空暨科技發展委員會，自己一開始也是嚇一跳，因為對於太空間的距離一直覺得非常遙遠，但是開始接觸之後，發現太空在每個人的生活當中，不管是通訊韌性、天氣狀況、環境變遷、國土測繪、國土安全，到地震過後國土狀況的變化、馬太鞍溪堰塞湖的狀況等，很多都與太空息息相關，甚至是通訊韌性，面對海底纜線不斷遭到破壞，也需要與國際接軌，了解這些知識之後會發現有很多議題。蕭美琴也解釋為什麼總統特別請她去關注這領域，因為這是跨部會的，國家有太空中心、國科會，但同時也有很多產業面，台灣有很多產業在衛星通訊的供應鏈中，不管是通訊技術在軌道上的運用，或運算能力在太空中的運用，各種地面的接收站裡也有很多台灣的供應鏈，因此也有經濟部在產業面的角色、數位發展部在通訊韌性的需求面向，以及國防的需求，有很多跨部會、跨單位的不同面向，但同時也涉及國家安全。蕭美琴表示，所以本來應該是總統高度，但總統有很多事情，也親自主持3個領域的委員會，所以這個領域就交給她來協助各個單位。